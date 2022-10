Huawei Watch GT 2 Pro, prezzo in picchiata: sconto sorprendente

Quando la tecnologia incontra il design e l’eleganza il risultato finale non può che essere spettacolare e unico. Ed è esattamente quello che capita con il Huawei Watch GT 2 Pro, smartwatch top di gamma che oggi troviamo in super offerta su Amazon con uno sconto di ben il 47%. Per l’orologio si tratta del minimo storico e di uno dei migliori prezzi di tutto il web. Risparmiare più di 150€ su un dispositivo premium con queste caratteristiche non è una cosa da tutti i giorni e per questo motivo bisogna approfittarne il prima possibile: lo smartwatch è il più venduto sul sito di e-commerce e le scorte potrebbero finire da un momento all’altro.

Il Huawei Watch GT 2 Pro si mette in mostra non solo per il design curato e i materiali raffinati, ma anche e soprattutto per le funzionalità offerte. Grazie a sensori di ultima generazione permette di monitorare diversi parametri vitali in tempo reale e supporta anche più di 100 modalità di allenamento, alcune delle quali molto particolari come lo snowboarding, lo sci e il golf. Non mancano funzionalità speciali come il barometro che ti segnala in tempo reale se la situazione meteo sta volgendo al peggio. Insomma, un orologio completo e capace di stupirti in qualsiasi situazione.

Huawei Watch GT 2 Pro

Huawei Watch GT 2 Pro: la scheda tecnica

Pensato per stupire e per affascinare. Il Huawei Watch GT 2 Pro è uno smartwatch che prende il meglio degli orologi analogici (il design e l’eleganza) e lo fonde con il meglio di quello che può offrire la tecnologia. Lo smartwatch è davvero versatile e soprattutto completo. Ha uno schermo da 1,4" con un’ottima luminosità e si vede anche sotto la luce del sole. I quadranti possono essere personalizzati scegliendo tra gli oltre 200 presenti sullo smartwatch, tutti gratuiti e tutti super colorati. L’orologio offre anche delle funzionalità speciali pensate per gli amanti dell’avventura, come ad esempio le fasi lunari, le fasi della marea e la pressione atmosferica, in modo che puoi sapere in anticipo quando stanno per cambiare le condizioni meteo.

Il vero punto forte del dispositivo, però, sono i sensori presenti sotto la scocca. Sensori in grado di monitorare accuratamente il proprio stato di salute e anche l’attività fisica. In tempo reale è possibile conoscere la frequenza cardiaca e anche la saturazione dell’ossigeno nel sangue, due parametri molto utili e importanti. Per chi ha problemi con il riposo c’è il monitoraggio del sonno, con un report completo dove analizzare le varie fasi del sonno, mentre per chi è stanco mentalmente c’è un indice che calcola il livello dello stress e anche degli esercizi di respirazione.

Le modalità sportive sono più di cento, tra cui alcune di livello professionale come ad esempio lo snowboarding, lo sci o il golf. Troviamo anche i grandi classici come la corsa e il ciclismo. Per i veri appassionati lo smartwatch è anche in grado di misurare alcuni indici molto utili, come ad esempio il VO2 Max, gli effetti dell’allenamento aerobico e anaerobico e anche i tempi di recupero dopo l’allenamento.

Chiudiamo con alcune funzionalità extra. Collegando lo smartwatch allo smartphone è possibile rispondere alle chiamate in entrata (l’orologio integra anche un microfono) o ricevere le notifiche dei messaggi. La batteria ha un’autonomia fino a 14 giorni.

Huawei Watch GT 2 Pro in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi troviamo il Huawei Watch GT 2 Pro in offerta su Amazon con uno sconto del 47% e lo si paga solamente 161,55€. Per l’orologio si tratta di un super prezzo e di una delle migliori offerte di sempre. Il risparmio rispetto al prezzo di listino è superiore ai 150€ e c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione da Cofidis. Il wearable è lo smartwatch più venduto su Amazon in questo momento e l’offerta potrebbe scomparire da un momento all’altro: bisogna essere veloci. Per effettuare il reso si hanno a disposizione 30 giorni di tempo.

