Huawei Watch GT 2 Pro, il prezzo sprofonda: lo paghi la metà

Le vacanze sono oramai terminate e per milioni di italiani è tempo di tornare al lavoro. Fortunatamente le buone notizie arrivano da Amazon, che in questi giorni sta lanciando offerte molto interessanti per i suoi prodotti. Un esempio è il prezzo del Huawei Watch GT 2 Pro, orologio smart top di gamma, che continua a scendere e oggi lo troviamo al minimo storico grazie allo sconto del 47%. Lo si paga poco più della metà e si risparmiano 140€ sul prezzo di listino. Una super promo da non farsi scappare per uno degli orologi intelligenti più particolari disponibili sul mercato.

Lo smartwatch di Huawei è di livello premium e per capirlo basta tenerlo in mano. È stato realizzato con materiali di ottima qualità: vetro protettivo in zaffiro resistente e scocca in titanio. Oltre al design, Huawei ha puntato molto anche sulle funzionalità, che in qualsiasi orologio intelligente restano il punto più importante. Il Huawei Watch GT 2 Pro supporta tantissime modalità di allenamento, tra cui anche sport avventurosi come lo snowboarding e lo sci. E non mancano sensori avanzati per controllare continuamente il proprio stato di salute. L’offerta è molto allettante e le scorte potrebbero terminare presto.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui in basso.

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Huawei Watch GT 2 Pro: la scheda tecnica

Non è uno smartwatch come tutti gli altri. E lo si intuisce immediatamente. Il suffisso "Pro" presente nel nome dovrebbe già farci capire la qualità dell’orologio, ma scorrendo la scheda tecnica e leggendo le funzionalità offerte, si intuisce chiaramente che cosa è il Huawei Watch GT 2 Pro.

Lo smartwatch di Huawei è veramente versatile e fonde un design classico, ma moderno, a funzionalità smart pensate per lo sport e la salute. Come già detto, l’orologio è realizzato con materiali premium: cassa in titanio leggero e vetro in zaffiro resistente. Il cinturino è in similpelle e c’è anche la possibilità di cambiare il quadrante in base alle proprie necessità (ce en sono più di 200 disponibili).

Sul fronte delle attività sportive ne troviamo supportate più di 100, tra cui anche lo sci, lo snowboarding e anche il golf. Per quest’ultimo c’è un vero e proprio coach virtuale che ti aiuta a migliorare la postura dello swing e fornisce tanti dati per migliorare velocità e frequenza. Lo smartwatch fornisce anche dati professionali come il Vo2Max, i tempi di recupero, l’intensità dell’allenamento e un giudizio sui propri progressi. Non manca un GPS di livello professionale che permette di tenere sempre sotto controllo il proprio percorso. Lo smartwatch offre anche altre funzionalità molto utili soprattutto a chi ama le escursioni: barometro per i cambiamenti atmosferici, gli orari dell’alba e del tramonto e anche le fasi lunari con le fasi di marea.

Per il monitoraggio della salute troviamo sensori professionali in grado di tenere sotto controllo i parametri vitali ventiquattro ore su ventiquattro. Battito cardiaco, saturazione dell’ossigeno nel sangue e anche il sonno. L’orologio è in grado di rilevare sei tra i tipi di disturbo del sonno più comuni e fornisce suggerimenti su come migliorare il proprio riposo. E non manca anche il monitoraggio dello stress.

Chiudiamo con alcune funzioni utili. Connettendo l’orologio allo smartwatch è possibile ricevere le notifiche dei messaggi direttamente sul polso e rispondere anche alle chiamate. La batteria, invece, ha un’autonomia fino a 14 giorni.

Huawei Watch GT 2 Pro in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Calo di prezzo e nuovo minimo storico per il Huawei Watch GT 2 Pro che oggi troviamo su Amazon a un prezzo di 159,90€, uno sconto di ben il 47% rispetto a quello di listino. Il risparmio netto è di 140€, una cifra notevole per un orologio smart. Il dispositivo viene spedito direttamente da Amazon e usufruisce anche del reso gratuito. L’offerta scade tra un paio di giorni o a esaurimento delle scorte disponibili.

Huawei Watch GT 2 Pro