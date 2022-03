Huawei, il prezzo dello smartwatch è in picchiata: minimo storico

Se avevate dei dubbi su quale smartwatch acquistare, la nuova offerta sul Huawei Watch GT 2 Pro ve li fugherà tutti. Lo smartwatch top di gamma dell’azienda cinese, infatti, è in super offerta a un prezzo di 169€, il più basso dell’ultimo mese su Amazon. Lo sconto è veramente importante: ben il 44% in meno (praticamente lo si paga la metà rispetto a quello di listino). Per uno smartwatch con queste caratteristiche e con questa qualità si tratta veramente di una super offerta da non farsi scappare.

Sebbene sia uscito sul mercato da oramai un po’ di tempo, il Huawei Watch GT 2 Pro resta ancora uno dei migliori nella sua nicchia di mercato. Ha tantissime funzionalità avanzate sia per il monitoraggio della salute sia dell’attività fisica, con un coach virtuale sempre pronto a darti consigli su come migliorare. Ma le features non finiscono qui, perché l’orologio intelligente di Huawei ha anche un sistema avanzato per la geolocalizzazione ed è in grado di segnalare le fasi lunari e quando sorge o tramonta il sole. Da tenere in considerazione anche il design elegante, molto simile a quello di un orologio analogico. L’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro, quindi vi consigliamo di approfittarne il prima possibile.

Huawei Watch GT 2 Pro: scheda tecnica e funzionalità

Huawei Watch GT 2 Pro è lo smartwatch ideale per tutti coloro che non vogliono scegliere tra design e tecnologia. L’orologio dell’azienda cinese, infatti, ha le stesse forme di uno analogico e anche le stesse dimensioni. Le differenze sono tutte dentro sotto il quadrante, con tutti i sensori che aiutano a tenere sotto controllo la salute e gli allenamenti.

Lo smartwatch ha uno schermo touch da 1,39" con la possibilità di cambiare il quadrante in base alle proprie necessità, passando da watch faces eleganti ad altre che mostrano principalmente i dati degli allenamenti o quelli sulla salute. La scocca è realizzata in titanio ed è molto elegante.

Come detto, il Huawei Watch GT 2 Pro nasconde un’anima squisitamente moderna. Le funzionalità per il monitoraggio dell’attività fisica sono molto avanzate, con più di 100 allenamenti disponibili. Tra gli sport troviamo anche lo snowboard, lo sci, il golf (grazie alla modalità Golf Driving Range che analizza la postura dello swing e fornisce consigli mirati), oltre alla classica corsa all’aperto. Tra i dati che l’orologio raccoglie durante l’attività fisica c’è anche l’indice VO2 Max che misura la capacità massima di consumare ossigeno durante un allenamento incrementale.

Altrettanto ricca è la parte dedicata alla salute. I sensori presenti sotto la scocca, oltre a fornire un dato aggiornato in tempo reale sulla frequenza cardiaca e sulla saturazione dell’ossigeno nel sangue, monitorano il sonno (con un report approfondito che può essere analizzato sull’app dello smartphone) e anche il livello di stress.

Lo smartwatch si rivela molto utile anche durante le escursioni. Grazie alla geolocalizzazione satellitare informa in tempo utile la persona su cambi repentini del meteo e fornisce informazioni anche sulle maree e sull’orario del tramonto. Infine, collegando l’orologio intelligente allo smartphone tramite il Bluetooth è possibile rispondere alle chiamate in entrata grazie al microfono integrato. La batteria ha una durata di circa quattordici giorni.

Huawei Watch GT 2 Pro in offerta: prezzo e sconto

Una super offerta per uno smartwatch top di gamma da non farsi sfuggire per nessun motivo. Oggi troviamo il Huawei Watch GT 2 Pro in offerta a un prezzo di 169€, ben il 44% in meno rispetto a quello di listino. In termini monetari si tratta di un risparmio netto superiore ai 130€, una bella cifra considerando che stiamo parlando di un orologio. Il wearable viene spedito direttamente da Amazon e la consegna è garantita nel giro di pochissimi giorni. C’è anche tutto il tempo testarlo approfonditamente: per il reso ci sono 30 giorni di tempo.

Huawei Watch GT 2 Pro