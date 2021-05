Huawei Watch GT 2: lo smartwatch per sportivi è a metà prezzo

Tra i dispositivi elettronici essenziali non tutti inseriscono lo smartwatch. Il motivo è semplice: se chi ha uno smartphone di buon livello, anche se cerca un supporto tecnico per lo sport, preferisce spendere poco e si rivolge ad una smart band. Ma se lo smartwatch di alto livello è scontato del 50%, allora le cose cambiano.

E’ il caso del Huawei Watch GT 2, un ottimo modello di smartwatch di fine 2019 che è ancora estremamente valido (gli orologi smart vengono aggiornati meno di frequente rispetto ai telefoni). Ha un po’ tutto ciò che serve per monitorare l’allenamento e anche un bel design: sportivo, ma non troppo vistoso e può essere indossato anche tutti i giorni. Ma è nel monitoraggio delle attività sportive e dei parametri di salute che questo dispositivo offre il meglio a chi lo acquista: ha persino dei corsi preinstallati per l’allenamento professionale. Come tutti gli smartwatch Huawei, infine, è possibile collegarlo a qualsiasi smartphone Android (Android 4.4 o successivi) o ad un iPhone (iOS 9.0 o successivo), con l’accortezza di scaricare e installare sul telefono AppGallery, HMS Core e Huawei Health per completare l’associazione.

Huawei Watch GT 2: caratteristiche tecniche

Huawei Watch GT 2 è uno smartwatch con quadrante da 46 millimetri e schermo touch AMOLED da 1,39 pollici. Si tratta, quindi, di un modello abbastanza grande, adatto soprattutto ai polsi maschili. Può essere usato, oltre che come un normale orologio digitale, anche come fitness tracker, per monitorare il sonno e per monitorare due importanti parametri di salute: il battito cardiaco e la saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2). Tramite i sensori integrati lo smartwatch può monitorare non solo il sonno, ma anche lo stress di chi lo indossa e dare suggerimenti per abbassarlo.

Ha il GPS integrato (e anche il GLONASS, cioè il sistema satellitare globale di navigazione russo), quindi non serve tenere attivo quello dello smartphone durante gli allenamenti. A proposito di allenamenti: Huawei Watch GT 2 riesce a monitorarne 15. Ottima anche la resistenza all’acqua: 50 metri e il monitoraggio cardiaco funziona anche in immersione.

Passando invece alle funzioni più classiche da smartwatch c’è il supporto alle chiamate del telefono (tramite connessione Bluetooth), il lettore musicale, le notifiche e molto altro. Eccellente la batteria, che tiene in vita questo smartwatch (con un utilizzo del GPS non troppo intenso) fino a 2 settimane di fila.

Huawei Watch GT 2: quanto costa

Huawei Watch GT 2 ha un prezzo di listino di 229 euro. Non sono pochi, ma neanche troppi viste le caratteristiche di questo modello. Ma per chi lo compra adesso, e fino alla fine della promozione in corso, il prezzo scende a 115 euro. In pratica Huawei Watch GT 2 è a metà prezzo su Amazon e, come avrete capito, si tratta di un ottimo affare.

Huawei Watch GT 2 – Smartwatch 46 mm con GPS e monitoraggio delle attività sportive