Huawei Watch GT 3 da 42mm in offerta al minimo storico: prezzo crollato

Chi dice che uno smartwatch non può essere elegante, non ha mai visto il Huawei Watch GT 3 da 42mm, una versione più piccola e compatta del modello da 46mm di cui abbiamo parlato qualche giorno fa. I due dispositivi hanno caratteristiche molto simili, ma il Huawei Watch GT 3 da 42mm si differenzia per alcune funzionalità e per un design unico nel loro genere. Se volete un orologio intelligente dalle forme graziose e soprattutto elegante (da poter utilizzare anche con abiti da sera), questo è quello che fa per voi.

Huawei Watch GT 3

La notizia più importante, però, riguarda il prezzo. Il Huawei Watch GT 3 da 42mm, infatti, è in offerta su Amazon al prezzo più basso di sempre grazie allo sconto del 33% che fa risparmiare quasi 100€ rispetto a quello di listino. E c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio offerto direttamente dal sito di e-commerce. L’unica nota stonata riguarda il fatto che l’offerta è oramai arrivata a scadenza: avete a disposizione solamente gli ultimi due giorni per approfittarne, quindi dovete essere veloci.

Huawei Watch GT 3 da 42mm: la scheda tecnica e le funzionalità

Il Huawei Watch GT 3 da 42mm è l’orologio intelligente ideale per tutti coloro che vogliono un wearable un po’ più piccolino, ma che non vogliono trascurare funzionalità e potenza. E sotto questo punto di vista ce ne sono pochi con un rapporto qualità-prezzo migliore.

Lo schermo ha un design circolare e una dimensione di 1,32" ed è leggermente curvo per offrire una visione migliore. La cassa è realizzata in acciaio ed è veramente leggerissimo. I quadranti possono essere personalizzati scegliendo uno dei tanti disponibili messi a disposizione direttamente da Huawei (e tanti altri possono essere installati tramite l’app dello smartphone). Lo smartwatch ha stile, ma ha anche tante funzionalità dedicate alla salute e all’attività fisica.

Huawei ha dotato il suo orologio di un avanzato sistema per il monitoraggio della salute e dispone di un sensore di ultima generazione che controlla costantemente il battito cardiaco e la saturazione dell’ossigeno nel sangue. Non mancano altre funzionalità utilissime come il monitoraggio del sonno (con un report completo sul riposo che può essere analizzato tramite l’app dello smartphone) e il monitoraggio dello stress (con esercizi di respirazione ad hoc che permettono di rilassarsi).

Gli amanti dell’attività fisica potranno sbizzarrirsi a tenere sotto controllo i propri allenamenti grazie agli oltre 100 sport supportati dall’orologio, tra cui anche attività all’aperto come la corsa o il ciclismo. Huawei mette a disposizione anche i propri algoritmi di intelligenza artificiale e un coach sempre pronto a offrirti consigli utili su come migliorare.

Il Huawei Watch GT 3 da 42mm è un orologio smart a tutto tondo e si connette anche con lo smartphone tramite il Bluetooth, in modo da ricevere notifiche e chiamate in entrata direttamente sul polso. Chiudiamo con la batteria che ha un’autonomia di circa 7 giorni.

Huawei Watch GT 3 da 42mm in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Solo per i prossimi due giorni (fino al 9 giugno) sarà possibile acquistare il Huawei Watch GT 3 da 42mm in offerta a un prezzo di 199,90€, con uno sconto di ben il 33% rispetto a quello di listino. Acquistandolo adesso si risparmiano quasi 100€ sul prezzo di listino e c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 39,98€ al mese. Il dispositivo viene venduto e consegnato direttamente da Amazon e per il reso ci sono a disposizione i classici 30 giorni. Se siete alla ricerca di uno smartwatch compatto, ma completo sotto tutti i punti di vista, il Huawei Watch GT 3 da 42mm è quello che fa per voi.

Non tenete in considerazione lo sconto del banner, aprendo la pagina prodotto si vede lo sconto del 33%.

Huawei Watch GT 3