Huawei Watch GT 3 al minimo storico: a questo prezzo è un vero affare

Settimana con offerte molto interessanti sui dispositivi Huawei, soprattutto per cuffie e smartwatch. Troviamo al minimo storico alcuni dei modelli più recenti lanciati dall’azienda cinese, tra cui il Huawei GT 3 con quadrante da 46mm. Lo smartwatch è disponibile su Amazon con uno sconto del 18% a un prezzo di 220,50€, prezzo praticamente identico al minimo storico toccato un po’ di tempo fa. L’offerta dura solamente pochi giorni, quindi bisogna essere veloci nell’approfittarne.

Il Huawei Watch GT 3 da 46mm è il modello più grande tra quelli lanciati lo scorso anno e oltre ad avere uno schermo molto grande ha anche una super batteria che assicura un’autonomia fino a 14 giorni. Lo smartwatch è un vero modello top di gamma (come si può intuire anche dal prezzo) che offre funzionalità molto avanzate, sia per il monitoraggio della salute sia dell’attività fisica. Il battito cardiaco viene monitorato ventiquattro ore su ventiquattro e i dati sono super precisi grazie a sensori di ultima generazione. Se si è alla ricerca di un orologio intelligente versatile e da poter utilizzare in qualsiasi situazione, il Huawei GT 3 da 46mm è quello che fa per voi.

Su Telegram abbiamo aperto il “Canale offerte tecnologia" dove ogni giorno pubblichiamo le migliori offerte su smartphone, smartwatch, smart TV e oggi per la smart home. Per iscriverti gratuitamente basta cliccare qui.

Huawei GT 3 da 46mm: la scheda tecnica

Huawei è sempre stata un punto di riferimento nel mondo degli smartwatch, grazie a dispositivi molto innovativi e con caratteristiche top (e un prezzo decisamente inferiore alla media). E questo Huawei GT 3 da 46mm non si smentisce e prosegue sul solco tracciato dal modello precedente.

Lo smartwatch ha uno schermo da 1,43" con Always-on-display. Il quadrante può essere personalizzato scegliendo tra le centinaia di watch faces disponibili e che vengono continuamente aggiornate sull’app Huawei. Come detto, l’orologio è molto versatile: ha un design classico, ma ha un’anima profondamente moderna, con decine di sensori sempre pronti a monitorare allenamenti e parametri vitali.

Parlando proprio di salute, il Huawei Watch GT 3 ha un set di sensori che aiutano a controllare accuratamente la frequenza cardiaca e anche la saturazione dell’ossigeno nel sangue. Questi due parametri sono disponibile in tempo reale ventiquattro su ventiquattro. L’orologio ti ricorda anche quando bere e quando bisogna alzarsi per sgranchire un po’ le gambe. Monitora anche il livello di stress (con esercizi di respirazione ad hoc) e il ciclo.

Lo smartwatch Huawei è anche il partner ideale per chi ama allenarsi. Gli allenamenti disponibili sono più di 100 e c’è sempre un coach virtuale pronto a spronarti e ad aggiornarti in tempo reale sull’andamento dell’attività. Tra gli sport troviamo la corsa all’aperto, il trekking, lo yoga e anche il nuoto (il wearable è impermeabile). Per gli amanti delle escursioni, l’orologio intelligente ogni giorno ti informa su che ora sorge e tramonta il sole, sulle diverse fasi lunari e sulle maree. Ha anche il barometro per la pressione dell’aria in modo da avvertirti in anticipo sui cambiamenti del meteo.

Collegando lo smartwatch allo smartphone tramite il Bluetooth è possibile anche rispondere alle chiamate direttamente dall’orologio. Ottima anche l’autonomia: con un utilizzo normale lo si può ricaricare ogni 14 giorni.

Huawei GT 3 da 46mm in offerta: sconto e prezzo

A questo prezzo è un’offerta da non lasciarsi sfuggire. Il Huawei GT 3 da 46mm è in offerta su Amazon a un prezzo di 220,50€, il 18€ in meno rispetto a quello consigliato. Acquistandolo adesso si risparmiano 50€. Lo smartwatch viene venduto e spedito direttamente da Amazon e per la consegna bisogna aspettare pochissimi giorni (per i clienti Amazon Prime viene effettuata anche in ventiquattro ore). Per il reso ci sono 30 giorni di tempo.

Huawei GT3 da 46mm