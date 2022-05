Huawei Watch GT 3, nuovo minimo storico: il prezzo è incredibile

Ci sono alcune offerte che non bisogna farsi scappare per nessun motivo, soprattutto quando riguardano prodotti con una qualità molto elevata e che hanno un prezzo di listino superiore alla media. E oggi su Amazon è disponibile proprio una di queste offerte e riguarda il Huawei Watch GT 3, smartwatch top lanciato dall’azienda cinese da meno di un anno sul mercato. Gli orologi intelligenti di Huawei sono molto apprezzati, sia per le caratteristiche tecniche sia per l’affidabilità. E oggi il Huawei Watch GT 3 è in offerta speciale su Amazon a 169,99€, il prezzo più basso di sempre fatto registrare sulla piattaforma di e-commerce. Lo sconto è di addirittura il 32% e si risparmiano quasi 80€ su quello di listino. Inoltre, per chi vuole c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero.

Cosa rende così speciale il Huawei Watch GT 3? Sicuramente le funzionalità avanzate messe a disposizione della persona, che riguardano sia il monitoraggio della salute, sia dell’attività fisica. Per il controllo della propria salute personale Huawei ha montato sullo smartwatch dei sensori di ultima generazione che sono in grado di fornire dati precisi e in tempo reale. L’orologio smart, inoltre, può essere collegato anche con lo smartphone per ricevere sul polso notifiche e per rispondere anche alle telefonate (ha un microfono integrato). Ecco tutte le caratteristiche del Huawei Watch GT 3.

Huawei Watch GT 3 da 46mm: la scheda tecnica

Se c’è una tipologia di dispositivi nei quali Huawei è sempre stata un punto di riferimento, sono proprio gli smartwatch. E la tradizione continua anche con questo Huawei Watch GT 3.

Lo smartwatch ha uno schermo ampio da 1,43" con Always-on-display. A disposizione degli utenti ci sono tantissime watch faces che permettono di personalizzare il quadrante in base alle proprie necessità. Ce ne sono alcuni più eleganti e simili agli orologi analogici, altri che, invece, mettono in risalto maggiormente i dati sulla salute e sull’attività fisica.

Parlando proprio di attività fisica, lo smartwatch di Huawei offre più di 100 allenamenti, oltre a un coach sempre pronto a spronarti e a fornirti consigli utili su cosa migliorare. L’intelligenza artificiale è un compagno insostituibile in questo orologio. Tra gli sport troviamo la corsa all’aperto, il trekking, lo yoga e anche il nuoto (il wearable è impermeabile). Per gli amanti delle escursioni, l’orologio intelligente ogni giorno ti informa su che ora sorge e tramonta il sole, sulle diverse fasi lunari e sulle maree. Ha anche il barometro per la pressione dell’aria in modo da avvertirti in anticipo sui cambiamenti del meteo.

Per quanto riguarda la salute, il Huawei Watch GT 3 ha un set di sensori che aiutano a controllare la frequenza cardiaca e anche la saturazione dell’ossigeno nel sangue. Questi due parametri sono disponibile in tempo reale ventiquattro su ventiquattro. Per un check-up completo del proprio stato di salute, l’orologio smart è in grado anche di misurare il livello di stress, fornendo degli esercizi di respirazione ad hoc.

Collegando lo smartwatch allo smartphone tramite il Bluetooth è possibile anche rispondere alle chiamate direttamente dall’orologio. Ottima anche l’autonomia: con un utilizzo normale lo si può ricaricare ogni 14 giorni.

Huawei Watch GT 3 da 46mm in offerta: sconto e prezzo

Un’offerta top per uno smartwatch top. Il Huawei Watch GT 3 è disponibile su Amazon a un prezzo di 169,99€, minimo storico per la piattaforma di e-commerce. Ottimo anche lo sconto che è di ben il 32% che fa risparmiare circa 80€ sul prezzo di listino. C’è anche la possibilità di acquistarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 34€ al mese. L’orologio smart è già disponibile per essere spedito e la consegna per i clienti Amazon Prime avviene nel giro di pochissimi giorni. L’offerta non ha una scadenza e potrebbe durare pochissimi giorni.

