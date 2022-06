Huawei Watch GT 3 in offerta al minimo storico: a questo prezzo è un affare

Settimana di mega sconti su Amazon per i tanti prodotti Huawei disponibili sul sito di e-commerce. Nei giorni precedenti vi abbiamo parlato del Huawei Watch GT Runner, che troviamo con un ottimo sconto, e oggi è la volta di un altro smartwatch: il Huawei Watch GT 3. Se il primo è pensato soprattutto per gli amanti dello sporto e della corsa, il Watch GT 3 è un orologio smart per la vita di tutti i giorni. Ha funzionalità avanzate per il monitoraggio della salute e dell’attività fisica, ma ha anche un design classico che si adatta bene con qualsiasi outfit. E inoltre si può cambiare il cinturino in pochissimi secondi e ce ne sono a disposizione decine che possono essere acquistati online spendendo anche meno di 10€.

Il Huawei Watch GT 3 lo troviamo oggi su Amazon in offerta al minimo storico grazie allo sconto del 32% che fa risparmiare quasi 80€ sul prezzo di listino. Si tratta di una super offerta per un orologio che offre tantissime funzionalità e che viene aggiornato spesso con migliori e nuove app. Inoltre, c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione direttamente dal sito di e-commerce. L’offerta dura circa una settimana.

Huawei Watch GT 3: caratteristiche e funzionalità

Il Huawei Watch GT 3 segue il solco già tracciato dal modello precedente e presenta delle funzionalità aggiornate e con delle piccole migliorie che le rendono ancor più utili nella vita di tutti i giorni.

Il modello che troviamo in offerta è quello con schermo un po’ più grande da 46mm (display AMOLED da 1,43") e ha un design circolare, lo stesso degli orologi analogici. Lo smartwatch si adatta benissimo a qualsiasi outfit sia per la possibilità di cambiare il cinturino in qualsiasi momento, sia per la possibilità di personalizzare il quadrante scegliendo una delle tantissime watch faces disponibili. C’è anche una ghiera girevole per zoomare sulle app e scegliere quella di cui si ha bisogno.

Come ogni buon orologio smart che si rispetti, ci sono funzionalità ad hoc dedicate alla salute e all’attività fisica. Il Huawei Watch GT 3 è stato dotato di nuovi sensori che controllano in maniera ancora più accurata il battito cardiaco e ti avverte nel caso in cui è troppo elevato. Disponibile anche il monitoraggio della saturazione dell’ossigeno nel sangue. Lo smartwatch ti ricorda anche quando alzarsi per sgranchirsi un po’ le gambe (molto utile se si passa molto tempo al PC per lavorare) e ti invia un report sulla qualità del riposo notturno. C’è anche un sensore che monitora il livello dello stress con esercizi di respirazione ad hoc per diminuire la stanchezza mentale.

Per gli amanti dello sport troviamo più di 100 allenamenti disponibili e anche un coach sempre pronto ad aiutarci. L’intelligenza artificiale ci sprona a dare il meglio e basa le valutazioni in base alle nostre capacità. C’è anche un sistema avanzato di geolocalizzazione che utilizza i 5 principali sistemi disponibili.

Le funzionalità dell’orologio non finiscono qui: il wearable di Huawei ti dice ogni giorno a che ora sorge e tramonta il sole e ti avvisa in tempo anche quando sta per cambiare il meteo grazie alla presenza del barometro. Collegando lo smartwatch con lo smartphone è possibile anche rispondere alle chiamate direttamente dall’orologio (c’è un microfono integrato). La batteria ha una durata di circa 15 giorni.

Huawei Watch GT 3 in offerta: prezzo e sconto

Il Huawei Watch GT 3 è tornato in offerta al prezzo più basso di sempre, toccato già il mese scorso. Oggi lo si può acquistare a un prezzo di 169,90€, con uno sconto di ben il 32% rispetto a quello di lancio. Si risparmiano circa 80€ e c’è la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero da 33,98€ al mese. Il dispositivo è venduto e spedito direttamente da Amazon e per la consegna bisogna aspettare pochissimo. Un’offerta così per uno smartwatch con tutte queste funzionalità è da non farsi scappare.

Huawei Watch GT 3