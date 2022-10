Huawei Watch GT 3 al minimo storico: è da acquistare subito

Il Prime Day è oramai finito, ma questa settimana si è aperta con nuove offerte lanciate da Amazon. E molte di queste riguardano prodotti e dispositivi Huawei. Tra cui il Huawei Watch GT 3, uno degli ultimi wearable lanciati sul mercato dall’azienda cinese e che si è ben presto affermato come uno dei più interessanti e con il miglior rapporto qualità-prezzo. Soprattutto oggi che lo troviamo con uno sconto del 29% che fa risparmiare 80€ sul prezzo di listino e lo fa scendere al punto più basso di sempre. Per un dispositivo con queste caratteristiche si tratta di una vera super offerta.

Il Huawei Watch GT 3 è un orologio pensato appositamente per la vita di tutti i giorni. Ha un design elegante che richiama quello degli orologi analogici, con un quadrante circolare in acciaio e un cinturino in similpelle. La parte più interessante è quella che troviamo sotto la scocca, dove sono presenti sensori e tecnologie di ultima generazione che permettono di tenere sotto controllo diversi aspetti della propria vita, dalla salute agli allenamenti. E c’è anche un microfono integrato che permette di rispondere alle chiamate direttamente dallo smartwatch. Un orologio veramente completo e che oggi diventa un best-buy grazie allo sconto Amazon.

Huawei Watch GT 3

Iscriviti al nostro canale Telegram e resta sempre aggiornato sulle ultime novità! Seguici su telegram

Huawei Watch GT 3: la scheda tecnica

Con il Huawei Watch GT 3 l’azienda cinese ha fatto un ulteriore salto di qualità nel mondo dei wearable, diventando uno dei punti di riferimento nel settore. Oltre a essere un orologio smart completo sotto ogni punto di vista, è anche molto elegante e si adatta a qualsiasi tipologia di outfit.

La versione che oggi troviamo in offerta è quella da 46mm con uno schermo da 1,43". Il display è molto luminoso e offre anche la possibilità di personalizzare il quadrante scegliendo una delle tante watch faces messe a disposizione gratuitamente da Huawei. Per quanto riguarda l’aspetto estetico, l’orologio è realizzato con materiali di prima qualità e ha un vetro curvo 3D che riflette benissimo la luce. Un’altra delle novità riguarda il tasto presente sulla scocca e con ghiera girevole che permette di zoomare tra le app disponibili in modo da non toccare lo schermo se abbiamo le mani sporche o sudate.

Completamenti nuovi sono anche i sensori e i chip che troviamo sotto la scocca. Grazie a questi nuovi componenti il Huawei Watch GT 3 diventa un vero compagno nella vita quotidiana. Permette di tenere sotto controllo diversi parametri vitali, con dati super precisi per la frequenza cardiaca e la saturazione dell’ossigeno nel sangue. Presente anche il monitoraggio del sonno e la misurazione dello stress, con esercizi respiratori per diminuire la tensione. E, infine, registra anche il ciclo mestruale. L’orologio smart fornisce anche un supporto per migliorare le proprie abitudini giornaliere: ad esempio ti ricorda quando bere o quando devi alzarti per sgranchire le gambe.

Per gli appassionati dello sport troviamo un set di applicazioni e di allenamenti veramente completo. Gli esercizi fisici presenti sono più di cento, tra cui tutte quelle più utilizzate, e troviamo anche un coach sempre pronto ad aiutarti per migliorare le tue performance giorno dopo giorno. L’orologio è adatto anche agli amanti dell’avventura: fornisce ogni giorno l’orario esatto in cui tramonta e sorge il sole, il barometro segnala quando il meteo sta per cambiare e supporta anche diverse schermate con le fasi lunari e le maree.

Collegando lo smartwatch allo smartphone è possibile rispondere direttamente alle chiamate in entrata grazie al microfono integrato. E ci sono tante altre funzionalità molto utili che semplificano la vita. Chiudiamo con la batteria che assicura fino a un’autonomia di quattordici giorni.

Huawei Watch GT3 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Super calo di prezzo e minimo storico per il Huawei Watch GT 3 nella versione con cinturino in similpelle che oggi troviamo a un prezzo di 189€, con uno sconto di ben il 29% rispetto a quello di listino. Il risparmio è considerevole: ben 80€. E c’è anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio messo a disposizione direttamente da Cofidis e che si attiva in fase di check-out (leggete bene il regolamento per capire come funziona). Il dispositivo è già disponibile e la consegna avviene in tempi brevissimi, anche meno di ventiquattro ore. Per il reso ci sono i classici 30 giorni di tempo.

Huawei Watch GT 3