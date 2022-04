Huawei Watch GT 3, nuova offerta e minimo storico: è un best buy

Oramai mancano pochissimi giorni al termine delle offerte di Primavera di Amazon, ma le grandi promozioni non sembrano finire. Anche oggi troviamo un nuovo prodotto disponibile al minimo storico grazie al super sconto presente sul sito di e-commerce. Stiamo parlando del Huawei Watch GT 3, disponibile in offerta su Amazon a un prezzo di 189,90€ grazie allo sconto del 24%. E c’è anche la possibilità di pagare a rate a tasso zero.

Il Huawei Watch GT 3 non ha bisogno di molte presentazioni. È l’ultima versione dello smartwatch dell’azienda cinese e uno dei migliori per rapporto qualità-prezzo. Ha funzionalità avanzate sia per il monitoraggio del sonno sia dell’attività fisica e si ha a disposizione anche un coach virtuale sempre pronto a spronarci e a creare dei piani di allenamento basati sulle nostre performance. La versione in offerta è quella più grande con schermo da 46mm, che ha anche una durata della batteria maggiore (fino a due settimane). L’offerta scade tra pochissimi giorni, quindi bisogna essere molto veloci nell’approfittarne.

Huawei Watch GT 3: scheda tecnica e funzionalità

Schermo di grandi dimensioni, misurazione continua del battito cardiaco, più di 100 modalità di allenamento disponibili e una batteria che può durare fino a 14 giorni. Chiedere di più a uno smartwatch nel 2022 è complicato, ma il Huawei Watch GT 3 offre anche un coach personalizzato sempre pronto a darti i giusti consigli su come allenarti.

L’orologio smart ha uno schermo AMOLED molto ampio che fornisce tutti i dati di cui si ha bisogno, a partire dai passi effettuati e dalla frequenza cardiaca in real time. Il design è molto raffinato e ricorda quello degli orologi analogici. Il quadrante può essere personalizzato in base alle proprie necessità scegliendo una delle tante watch faces messe a disposizione gratuitamente da Huawei. Lo smartwatch ha anche un comodo bottone laterale che può essere ruotato per navigare nel menu delle app e scegliere quella di cui si ha bisogno, oppure si può aumentare e diminuire il volume della sveglia.

Huawei ha lavorato molto sulla parte hardware, migliorando i sensori preposti al monitoraggio della salute e dell’attività fisica. La frequenza cardiaca è misurata in tempo reale ed è molto accurata, così come la saturazione dell’ossigeno nel sangue. Oltre alla salute viene monitorato anche lo stato del benessere psico-fisico, composto dal livello dello stress e dalla qualità del riposo notturno. Per le donne c’è anche la possibilità di monitorare il ciclo.

Oltre a essere uno smartwatch, il Huawei Watch GT 3 è anche uno sportwatch. Le modalità di allenamento disponibili sono più di 100 e tra gli sport supportati troviamo il ciclismo, il trekking, il nuoto (è impermeabile) e anche lo sci. Disponibile il supporto dell’intelligenza artificiale che ti aiuta a tenere un ritmo elevato e a dare sempre il meglio.

Tra le funzioni speciale dell’orologio, invece, troviamo il barometro che monitora la pressione dell’aria in tempo reale e ti avverte se sta cominciando a piovere. Si può utilizzare lo smartwatch anche per rispondere alle chiamate in arrivo sullo smartphone: basta collegarlo tramite il Bluetooth. Finiamo con la batteria che può avere una durata fino a 14 giorni.

Huawei Watch GT 3 in offerta: prezzo e sconto

Una super promo per il Huawei Watch GT 3. Oggi troviamo lo smartwatch cinese in offerta a un prezzo di 189,90€, con uno sconto del 24% che fa risparmiare 60€ su quello di listino. E lo si può pagare anche a rate a tasso zero: 5 rate da 37,98€ al mese con il servizio messo a disposizione dall’azienda di e-commerce. Lo smartwatch viene venduto e spedito direttamente da Amazon e beneficia della spedizione ultra-rapida riservata agli utenti Prime.

Huawei Watch GT 3