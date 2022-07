Huawei Watch GT 3, prezzo in picchiata: minimo storico Prime Day

Non potevano di certo mancare gli smartwatch in offerta in questi due giorni di Prime Day 2022. Come abbiamo potuto seguire in diretta sul nostro account Telegram (potete iscrivervi gratuitamente cliccando qui), di dispositivi in promo ce ne sono tantissimi, ma quelli che catturano veramente l’attenzione si contano sulle dita di una mano. E tra questi c’è sicuramente il Huawei Watch GT 3 da 46mm, uno degli orologi smart più seguiti e acquistati sul sito di e-commerce e che oggi troviamo anche al minimo storico grazie allo sconto del 33% che fa risparmiare più di 80€. E c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero.

Il Huawei Watch GT 3 è un vero top di gamma nella sua categoria. L’azienda cinese lo ha dotato dei migliori sensori disponibili sul mercato, insieme a nuove tecnologie che permettono di tenere sotto controllo in ogni istante il proprio stato di salute e l’attività fisica. Lo smartwatch è molto versatile e nella vita di tutti i giorni può essere utilizzato come un normale smartphone, grazie al suo design con quadrante circolare. Ottima anche la durata della batteria: fino a quattordici giorni con un utilizzo normale.

Come tutte le offerte di questo Prime Day, anche questa scade questa sera alle ore 23:59. Per questo motivo bisogna essere rapidi nel decidere di acquistarlo. La promozione è riservata ai clienti Amazon Prime e per diventarlo basta cliccare qui.

ISCRIVITI AD AMAZON PRIME E APPROFITTA DELLE OFFERTE DEL PRIME DAY

Huawei Watch GT 3: funzionalità e scheda tecnica

Con il Huawei Watch GT 3 l’azienda cinese ha fatto un altro passo in avanti nel settore dei wearable. L’orologio smart non ha paura di confronti: offre tutto quello che può servire a una persona, da una suite completa per il controllo della salute fino a un coach personale sempre pronto a spronarti.

Lo smartwatch ha un design minimal, che ricorda quello degli orologi analogici. Lo schermo ha una dimensione di 1,43" e il quadrante può essere personalizzato scegliendo uno dei tanti messi a disposizione gratuitamente da Huawei. È presente anche una ghiera girevole che può essere utilizzata per navigare all’interno del menu delle applicazioni.

Come in tutti gli smartwatch, la parte più interessante riguarda le funzionalità offerte. Il Huawei Watch GT 3 monta sensori di ultima generazione che monitorano accuratamente la frequenza cardiaca e altri parametri vitali, come ad esempio la saturazione dell’ossigeno nel sangue. Inoltre, l’orologio imposta anche degli obiettivi giornalieri per mantenerti sempre in salute (acqua bevuta, esercizio fisico, riposo notturno). E proprio per il riposo c’è una funzione che monitora il sonno e tutte le sue fasi.

Se per la salute le funzionalità offerte sono grandiose, diventano uniche per l’attività fisica. C’è un coach personale (intelligenza artificiale) in grado di valutare professionalmente le tue abilità atletiche e cerca di fornirti un allenamento scientifico per raggiungere gli obiettivi. Le modalità sportive supportate sono più di cento, tra cui la corsa, il ciclismo, il trekking, il nuoto (è anche impermeabile fino a 50 metri), il salto della corda e lo sci. L’orologio fornisce anche delle funzionalità extra come il barometro (che ti avvisa quando stanno per cambiare le condizioni metereologiche), il ciclo della marea e l’orario dell’alba e del tramonto.

Chiudiamo con la batteria che è in grado di assicurare un’autonomia fino a 14 giorni con un utilizzo normale del dispositivo.

Huawei Watch GT 3: l’offerta Prime Day 2022

Nuovo minimo storico e miglior prezzo web per il Huawei Watch GT 3. Oggi lo troviamo a un prezzo di 167,90€, con uno sconto di ben il 33% rispetto a quello di listino (si risparmiano più di 80€ acquistandolo oggi). C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 33,58€ al mese. Lo smartwatch viene venduto e spedito direttamente da Amazon e la consegna avviene in tempi raidi.

Huawei Watch GT 3 Batteria di lunga durata: con una carica completa, Huawei Watch GT 3 46 mm ti assicura un'autonomia fino a 14 giorni, che ti permette di essere sempre pronto a tracciare ogni tuo allenamento e monitorare il tuo stato di salute; Huawei Watch GT 3 46 supporta la ricarica wireless, quindi puoi utilizzare il tuo smartphone per una ricarica inversa quando dimentichi il caricabatterie, senza preoccuparti della durata della batteria

Monitoraggio SpO2: la saturazione dell'ossigeno nel sangue (SpO2) è uno dei nostri parametri vitali fondamentali e riflette l'apporto di ossigeno al nostro corpo; non importa se stai lavorando, facendo attività sportiva o se stai dormendo, Huawei Watch GT 3 46 mm fornisce automaticamente 24 ore su 24 la misurazione del livello di SpO2, garantendoti un monitoraggio continuo

Il tuo coach per correre: analizzando il tuo storico, Huawei Watch GT 3 è in grado di valutare le tue capacità motorie e, indipendentemente dal tuo livello, principiante o esperto, creare un piano di allenamento personalizzato e professionale per la tua corsa quotidiana per prepararti alle gare o fornirti una completa assistenza per il tracciamento delle tue sessioni di corsa

La tecnologia di monitoraggio della frequenza cardiaca è stata aggiornata e include otto fotosensori, inseriti in una struttura circolare, e due fotodiodi per assorbire luce, combinati con una lente curva in vetro che riduce le interferenze della luce esterna e garantisce comodità

Huawei Watch GT 3 supporta più di 100 modalità di sport come corsa, ciclismo, escursionismo, nuoto, salto della corda e sci; puoi anche utilizzare lo smartwatch per riprodurre musica; telefona con il tuo orologio: connettendo Huawei Watch GT 3 al tuo smartphone tramite Bluetooth, puoi ricevere, rifiutare o silenziare le chiamate e controllare la cronologia direttamente sul quadrante del tuo smartwatch

Questo dispositivo è compatibile con HarmonyOS 2 o successivo, Android 6.0 o successivo e iOS 9.0 o successivo.

OFFERTE PRIME DAY

MIGLIORI OFFERTE DEL GIORNO

OFFERTE LAMPO