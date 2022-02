Huawei Watch GT 3 in offerta: a questo prezzo è un vero affare

Tra le aziende che in questi anni hanno investito maggiormente nel settore degli smartwatch c’è sicuramente Huawei che ha lanciato diversi modelli, sia dei top di gamma sia modelli specifici dedicati al mondo del running e dell’attività fisica (un esempio è il Huawei Watch Fit). Tra i modelli top, invece, uno degli ultimi a essere lanciato sul mercato è il Huawei Watch GT 3, modello che ha ereditato il successo del Watch GT2 considerato da molti uno dei migliori smartwatch lanciato negli ultimi anni dall’azienda cinese. E il Watch GT 3 è un degno erede: caratteristiche top, materiali di prima qualità e le migliori componenti che offre il mercato.

Oggi troviamo in offerta su Amazon il modello da 42mm (è disponibile anche la versione con schermo più grande da 46mm, ma al momento non è in promozione) al prezzo più basso di sempre. Acquistandolo oggi lo si paga 249€, ben il 17% in meno rispetto al prezzo di listino. E c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero. Il Huawei Watch GT 3 da 42mm è lo smartwatch ideale per coloro che non vogliono compromessi tra eleganza e sostanza: il design classico lo rende ideale per la vita di tutti i giorni, mentre le 100 modalità di allenamento lo rendono il partner perfetto per l’attività fisica. L’offerta scade tra pochi giorni, quindi dovete essere molto veloci nell’approfittarne.

Huawei Watch GT 3 da 42mm: le caratteristiche

Uno smartwatch che non cerca compromessi e che offre agli utenti tutto quello di cui hanno bisogno: un design elegante, tante modalità di allenamento e un monitoraggio della salute completo.

Il Huawei Watch GT 3 da 42mm ha uno schermo da 1,32" in vetro 3D che cattura la luce e crea strani effetti di luce. Il design è circolare e fa sembrare lo smartwatch un classico orologio analogico. I quadranti possono essere personalizzati in base alle proprie necessità ed è possibile scegliere tra le decine messi a disposizione da Huawei.

Grande importanza è data al monitoraggio della salute con un nuovo sistema per la misurazione della frequenza cardiaca. Huawei ha sviluppato un nuovo algoritmo di intelligenza artificiale che riesce a monitorare i propri battiti anche durante esercizi molto faticosi. Tutti i dati possono essere controllati in tempo reale e analizzati in caso ci siano delle anomalie. Presente anche il sensore per misurare la saturazione dell’ossigeno nel sangue.

Come detto, Il Huawei Watch GT 3 è anche uno sportwatch con un vero coach personale sempre pronto a spronarci per dare il meglio e che ci fornisce suggerimenti ad hoc. Le modalità di allenamento supportate sono più di 100 tra cui la corsa, il ciclismo, il trekking, il nuoto, il salto con la corda e lo sci. Per quanto riguarda il tracciamento dell’attività fisica, l’orologio smart supporta i sistemi satellitari GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo e QZSS, praticamente tutti i migliori sistemi in circolazione. La durata della batteria è di circa una settimana con un utilizzo normale dello smartwatch.

Huawei Watch GT 3 da 42mm in offerta: prezzo e sconto

Se siete in ritardo con il regalo di San Valentino, il Huawei Watch GT 3 può essere la vostra ancora di salvezza. Lo smartwatch oggi è in offerta su Amazon a un prezzo di 249,80€, il 17% in meno rispetto a quello di listino. Acquistandolo oggi si risparmiano 50€ e c’è anche la possibilità di acquistarlo a tasso zero utilizzando il servizio offerto da Amazon: 5 rate da 49,80€ al mese.

Huawei Watch GT 3 da 42mm