Huawei Watch GT 3 Pro, lo sconto è esagerato: offerta imperdibile

Sempre più sostituti piccoli e leggeri, e sempre più funzionali e versatili. Gli smartwatch sono ormai diventati, a tutti gli effetti, i competitor più agguerriti degli smartphone, consentendo di effettuare tutte le azioni che facciamo con il telefonino e molto di più

Lo Huawei Watch GT 3 Pro è il dispositivo indossabile ideale per chi è alla ricerca di un prodotto versatile e completo, capace di "assisterlo" sia nella quotidianità sia in intense sessioni di allenamento. Le varie funzionalità e sensori di cui è dotato, infatti, consentono di monitorare attività fisica e stato di salute, oltre a pagare contactless, rispondere a chiamate e moltissime altre attività. Il tutto a un prezzo più che interessante: l’offerta top di oggi su Amazon fa scendere il prezzo a un livello bassissimo.

Huawei Watch GT 3 Pro con quadrante da 46 millimetri

Huawei Watch GT 3 Pro scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Lo smartwatch cinese in offerta su Amazon è dotato di un quadrante da 46 millimetri e uno schermo OLED da 1,43 pollici. Compatto, ma più che sufficiente per accedere e leggere le notifiche dello smartphone, rispondere a chiamate e inviare messaggi ai propri contatti. Queste, ovviamente, sono solo alcune delle funzionalità che lo smartwatch con sistema operativo Harmony OS garantisce ai suoi possessori.

Lo Huawei Watch GT 3 Pro è a tutti gli effetti uno dei migliori wearable per il monitoraggio dell’attività fisica e dello stato di salute. Il Watch GT 3 Pro monitora autonomamente più di 100 modalità di allenamento, dalla corsa al ciclismo, passando per le immersioni in apnea, yoga e molto altro ancora. I sensori TruSeen 5+ situati nella parte posteriore, invece, aiutano a tenere traccia del battito cardiaco, del livello di ossigenazione del sangue e rigidità arteriosa: informazioni utili sia a valutare la bontà degli allenamenti sia la qualità della nostra vita quotidiana.

Grazie allo smartwatch del produttore cinese sarà poi possibile effettuare pagamenti contactless presso tutti gli esercizi commerciali abilitati: sarà sufficiente aggiungere una carta al wallet e attivare l’NFC quando ci si avvicina al POS e il gioco è fatto.

Sul fronte dell’autonomia, poi, lo Huawei Watch GT 3 Pro si conferma il "solito" campione di durata. Lo smartwatch del produttore cinese assicura infatti fino a 14 giorni di autonomia con uso "tipico" e fino a 8 giorni con uso "intenso". Insomma, performance più da smartband che da smartwatch.

Huawei, lo smartwatch top a interessi 0 su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Un wearable versatile e completo dunque, ideale per tutti i possessori di uno smartphone Android alla ricerca di uno smartwatch capace di competere ad armi pari con un Apple Watch. A un prezzo decisamente inferiore. Lo Huawei Watch GT 3 Pro da 46 millimetri è infatti disponibile su Amazon con uno sconto del 27% che fa scendere il prezzo a 279,90 euro.

A questo si unisce poi la possibilità, per gli iscritti ad Amazon Prime, di pagare a rate senza interessi e senza spese di istruttoria. Sarà sufficiente scegliere il pagamento rateale prima di aggiungere il prodotto al carrello e proseguire successivamente al check-out. In questo caso, lo smartwatch Huawei costa 55,98 euro al mese per cinque mesi.

