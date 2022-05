Huawei Watch GT Runner, mega sconto: a questo prezzo è da comprare subito

Torna su Amazon la settimana di offerte dedicate ai prodotti Huawei e tra i tanti dispositivi che troviamo in sconto c’è anche il nuovissimo Huawei Watch GT Runner, l’ultimo orologio smart lanciato dall’azienda cinese. Come si può intuire dal nome si tratta di uno smartwatch che rientra nella categoria degli sportwatch, ossia degli orologi smart dedicati all’attività fisica e agli amanti dello sport. Il nome, però, potrebbe trarre in inganno, perché le funzionalità offerte dallo smartwatch non si fermano solamente al monitoraggio della corsa o degli allenamenti, ma abbiamo a che fare con un orologio completo a 360 gradi. Ha sensori di ultima generazione in grado di tenere sotto controllo la salute e un sistema avanzato di geolocalizzazione che utilizza tutti e cinque i sistemi GNSS.

Huawei Watch GT Runner

La grande notizia di oggi riguarda l’offerta dedicata al Huawei Watch GT Runner. L’orologio smart lo troviamo al minimo storico grazie allo sconto del 37% che fa scendere il prezzo di ben 110€ rispetto a quello di listino. Un super affare per tutti coloro che sono alla ricerca di uno smartwatch con funzionalità avanzate e che può essere anche utilizzato nella vita di tutti i giorni. A questo prezzo è impossibile non acquistarlo.

Huawei Watch GT Runner: le funzionalità e le caratteristiche

Il Huawei Watch GT Runner non è un banale smartwatch come tutti gli altri. Essendo di nuova generazione offre funzionalità avanzate e monta sensori innovativi. Il focus principale dello sport è sicuramente lo sport, come si può capire dal nome, ma non è l’unico. Vediamo la scheda tecnica e le funzionalità offerte.

Lo smartwatch di Huawei ha uno schermo abbastanza grande e che si vede benissimo in qualsiasi situazione, anche sotto al sole. È pensato per aiutarti durante gli allenamenti per leggere velocemente i dati e per conoscere il livello del battito cardiaco. Avere il Huawei Watch GT Runner al polso è come avere un allenatore personalizzato sempre pronto ad aiutarti. L’intelligenza artificiale ti aiuta a scegliere il momento migliore per allenarti e ti prepara schede di allenamento ad hoc per arrivare al picco della forma al momento giusto e per evitare lesioni che potrebbero compromettere la preparazione. C’è anche una guida vocale in tempo reale che detta i tempi, ti aggiorna sulla frequenza cardiaca e su altri dati del tuo organismo. Per analizzare al meglio i dati di allenamento c’è anche un sistema avanzato di localizzazione che utilizza i cinque principali sistemi GNSS.

Per allenarsi bene bisogna essere a posto anche fisicamente. E per questo motivo lo smartwatch utilizza la tecnologia TruSeen™ 5.0+ (sviluppata direttamente da Huawei) che permette un monitoraggio accuratissimo della frequenza cardiaca. In questo modo è possibile settare al meglio l’allenamento e si conoscono in tempo reale i propri parametri vitali. Non manca il monitoraggio della saturazione dell’ossigeno nel sangue e del sonno.

Le funzionalità dell’orologio smart non finiscono di certo qua. Collegandolo attraverso il Bluetooth allo smartphone è possibile anche gestire le chiamate e rispondere direttamente dall’orologio. Tra le varie app disponibili c’è anche la bussola e il batometro per sapere in anticipo eventuali cambi metereologici. Anche la durata della batteria è da top di gamma e può arrivare fino a 14 giorni.

Huawei Watch GT Runner in offerta: prezzo e sconto

Lo smartwatch di Huawei lo troviamo in offerta su Amazon a un prezzo di 189,90€, con uno sconto di ben il 37%. Acquistandolo oggi si risparmiano 110€ sul prezzo di listino e si approfitta del minimo storico e del miglior prezzo web. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero, ma bisogna utilizzare il servizio offerto da Cofidis e che si attiva solamente in fase di check-out. L’offerta dura ancora un paio di giorni. Il dispositivo viene venduto e spedito direttamente da Amazon e per il reso si hanno a disposizione ben 30 giorni di tempo, in modo da testare approfonditamente lo smartwatch.

