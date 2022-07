Huawei Watch GT Runner, super sconto: a questo prezzo è da prendere subito

Il Huawei Watch GT Runner è uno degli ultimi smartwatch lanciati sul mercato dall’azienda cinese e come si può intuire dal nome ha funzionalità esclusive per chi ama correre e mantenersi in forma. Definire questo orologio uno sportwatch, ossia un dispositivo dedicato solamente all’attività fisica, però è un errore: è uno smartwatch versatile e molto utile anche nella vita di tutti i giorni. Il dispositivo è sul mercato da pochissimi mesi e troviamo sensori e tecnologie di ultima generazione in grado di tenere sotto controllo anche il nostro stato di salute.

Huawei Watch GT Runner

La buona notizia di oggi riguarda il prezzo. Il Huawei Watch GT Runner, infatti, è disponibile in offerta su Amazon con uno sconto di ben il 33% che fa risparmiare 100€ sul prezzo di listino. E c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero. Appena concluso il Prime Day 2022 è un’offerta da non farsi scappare: uno smartwatch con queste funzionalità avanzate a un prezzo così concorrenziale non è da tutti i giorni. L’offerta non ha una data di scadenza, quindi vi suggeriamo di approfittarne il prima possibile.

Huawei Watch GT Runner: la scheda tecnica e le funzionalità

Il Huawei Watch GT Runner è un orologio che si adatta a qualsiasi situazione: dalle cene eleganti agli allenamenti sotto il sole cocente. L’azienda cinese ha utilizzato materiali premium per realizzarlo: ha una cassa in fibra polimerica che lo rende allo stesso tempo robusto e leggero (pesa meno di 40 grammi).

Lo schermo è molto ampio in modo da tenere sempre sotto controllo i dati più importanti: dai passi effettuati alle calorie bruciate. Lo si può anche personalizzare anche altri quadranti che permettono di mettere in primo piano statistiche più accurate pensate appositamente all’allenamento.

Sebbene sia uno smartwatch versatile, il focus resta l’attività fisica e in particolar modo la corsa. Lo smartwatch fornisce un indice sintetico che permette di capire il proprio indice di abilità nella corsa. E una volta misurato, viene fornito un piano di allenamento accurato per migliorare le performance. E per spronarci a fare meglio c’è anche un coach di intelligenza artificiale sempre pronto a fornici consigli e dati utili durante gli allenamenti. Rispetto ai classici dati che vengono forniti da tutti gli smartwatch, questo orologio è in grado di misurare statistiche avanzate come la VO2Max, il carico di allenamento e i tempi di recupero. È disponibile anche un sistema avanzato di localizzazione che supporta i cinque principali sistemi navigazione satellitare.

Un buon allenamento senza un buono stato di salute è inutile. E per questo motivo il Huawei Watch GT Runner è dotati di sensori di nuova generazione (TruSeen 5.0) che permettono di tenere sempre sotto controllo la frequenza cardiaca, un dato fondamentale quando si corre.

Il wearable ha anche funzionalità molto utili nella vita quotidiana: collegandolo allo smartphone è possibile rispondere direttamente alle chiamate. La durata della batteria è stimata in 14 giorni con un utilizzo normale.

Huawei Watch GT Runner in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Da oggi troviamo il Huawei Watch GT Runner a un prezzo di 199,90€, con uno sconto del 33% rispetto a quello di listino. Per lo smartwatch si tratta del miglior prezzo web: acquistandolo oggi si risparmiano esattamente 100€. C’è anche la possibilità di pagarlo in 5 rate da 39,98€ al mese a tasso zero, utilizzando il servizio messo a disposizione da Amazon. Per la consegna bisogna aspettare qualche giorno in più, a causa dei tanti ordini effettuati durante il Prime Day. Per il reso ci sono i classici 30 giorni di tempo.

