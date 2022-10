Huawei Watch GT Runner, sconto incredibile: oggi lo paghi la metà

Quando una super offerta viene lanciata su Amazon non si deve far altro che approfittarne subito. Soprattutto se riguarda un dispositivo top di gamma, molto richiesto dagli utenti, con caratteristiche premium e con uno sconto di ben il 50%. Stiamo parlando del Huawei Watch GT Runner, lo sportwatch dell’azienda cinese che è stato lanciato quest’anno e che oggi troviamo in super offerta con uno sconto di ben 150€. Si tratta del minimo storico per questo dispositivo, a un prezzo anche inferiore rispetto a quello del Prime Day.

Il wearable di Huawei è a tutti gli effetti uno sportwatch, ossia un orologio smart pensato per gli amanti del fitness. E lo si può intuire già dal nome dove troviamo la parola "Runner". E proprio per i podisti ci sono funzionalità ad hoc e anche un coach pronto a fornirci consigli utili su come migliorare le proprie performance e preparare al meglio gare agonistiche come maratone, mezze maratone o i diecimila metri. A fare da corredo troviamo sensori di ultima generazione che tengono traccia dei nostri parametri vitali e una batteria con un’autonomia fino a due settimane. Difficile chiedere di più a un orologio di questo tipo.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui in basso.

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Huawei Watch GT Runner

Huawei Watch GT Runner: la scheda tecnica e le funzionalità

Per migliorare le proprie performance il Huawei Watch GT Runner è il compagno ideale. Offre le stesse funzionalità di dispositivi molto più blasonati alla metà del prezzo. Se siete degli appassionati del fitness e volete avere sempre sotto controllo parametri fisici e di salute, questo è il dispositivo che fa per voi,

Come già detto, il Huawei Watch GT Runner è a tutto gli effetti uno sportwatch, ossia un orologio smart dedicato al mondo dello sport. È utile, però, anche nella vita di tutti i giorni per ricevere direttamente sul polso le notifiche dello smartwatch e avere sempre a portata di occhio informazioni importanti come l’orario, i passi effettuati e il battito cardiaco.

Huawei ha dotato il suo dispositivo di componenti e di tecnologie di ultima generazione, a partire dal nuovo algoritmo che monitora in tempo reale la frequenza cardiaca. Grazie alla tecnologia TrueSeen 5.0 il monitoraggio è molto più preciso e avverte in tempo reale se viene rilevato qualche dato anomalo, soprattutto durante gli allenamenti. I sensori monitorano anche altri parametri importanti per lo stato di salute, come la saturazione dell’ossigeno nel sangue.

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram

Il fulcro centrale del wearable restano le funzionalità dedicate agli allenamenti. Troviamo tantissimi sport differenti, ma come si può intuire dal nome, la corsa è una delle più importanti. Per i runner sono presenti allenamenti ad hoc basati sulle proprie performance e sulle proprie capacità e che pian piano portano dei miglioramenti significativi. Lo sportwatch fornisce anche dei parametri molto importanti come il tempo di recupero, l’analisi delle performance e altri che possono essere analizzati in ogni momento. Durante gli allenamenti c’è anche un coach AI che è sempre pronto a spronarci e a fornirci i dati in tempo reale. Troviamo anche un chip per la geolocalizzazione che utilizza i cinque principali sistemi ed è super veloce.

Chiudiamo con la batteria che assicura un’autonomia fino a due settimane.

Huawei Watch GT Runner in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Crollo del prezzo e super offerta per il Huawei Watch GT Runner. Oggi lo troviamo in offerta a un prezzo di 149,90€, con uno sconto di ben il 50% rispetto a quello di listino. Il risparmio netto è di 150€ e c’è anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva in fase di check-out. Per lo smartwatch si tratta del minimo storico su Amazon (con un prezzo inferiore a quello del Prime Day) e anche del miglior prezzo web. Questo fa capire la bontà della promozione. L’offerta ha una durata limitata: avete solo pochissimi giorni per approfittarne.

Huawei Watch GT Runner

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram