Huawei Watch GT3, sconto esagerato: è da acquistare subito

Lo smartwatch è una delle migliori idee regalo tech per questo Natale 2022. Oramai tutti hanno o desiderano avere un orologio intelligente al polso che tenga sotto controllo i principali parametri vitali e che ci aiuti nella vita di tutti i giorni. E tra i migliori smartwatch con un ottimo rapporto qualità-prezzo troviamo sicuramente il Huawei Watch GT 3. Lanciato da oramai qualche mese, si è fatto apprezzare per la qualità dei materiali e per i sensori di ultima generazione che troviamo sotto la cassa. Un orologio completo e versatile e che oggi è disponibile anche in super offerta su Amazon grazie allo sconto del 28%. Un prezzo da Black Friday che lo fa diventare uno dei migliori smartwatch da regalare a Natale. E lo puoi pagare anche a rate a tasso zero.

Il modello che troviamo oggi in promo è quello un po’ più grande con schermo da 46mm (1,43") e con batteria che dura fino a un massimo di quattordici giorni. Lo smartwatch mette a disposizione tutta una serie di tecnologie per controllare il battito cardiaco ventiquattro ore su ventiquattro e per monitorare i propri progressi sportivi, anche grazie all’aiuto di un coach personale per la corsa. Difficile chiedere di più a uno smartwatch così versatile. A Natale mancano sempre meno giorni, quindi vi consigliamo di approfittarne immediatamente, prima che l’offerta termini.

Huawei Watch GT 3: la scheda tecnica e le funzionalità

Le funzionalità offerte dal Huawei Watch GT 3 sono veramente uniche e rendono lo smartwatch uno dei più interessanti presenti sul mercato. Il dispositivo segue il solco tracciato dal modello precedente e va a migliorare tanti piccoli aspetti. Partendo dai sensori presenti dentro la scocca. L’orologio intelligente è in grado di monitorare il tuo stato di salute ventiquattro ore su ventiquattro, partendo dalla frequenza cardiaca che viene aggiornata in tempo reale. Stesso trattamento anche per la saturazione dell’ossigeno del sangue, un parametro diventato sempre più importante negli ultimi anni. Disponibile anche la funzione per il monitoraggio del sonno, con un report completo da poter analizzare ogni mattino per capire come si è riposato durante la notte.

L’altro punto importante sono le funzionalità dedicate agli amanti dello sport. L’orologio offre circa 100 modalità sportive, alcune delle quali di livello professionale: troviamo la corsa (all’aperto e al chiuso), il ciclismo, l’escursionismo e anche qualche sport un po’ più particolare. Inoltre, si ha a disposizione anche un coach virtuale sempre pronto a supportarci e a farci migliorare. Per gli amanti della corsa, c’è un allenatore specifico che ti aiuta a preparare i grandi eventi. Supporta anche i principali sistemi satellitari per una localizzazione veloce e puntuale.

Grande lavoro anche sotto il punto di vista del design. Il Huawei Watch GT 3 ricalca lo stile di un orologio analogico, anche con la presenza della ghiera girevole che permette di navigare velocemente tra le varie app dell’orologio. Lo schermo AMOLED è molto ampio e lo si può personalizzare scegliendo una delle tante watch face che troviamo disponibili gratuitamente sull’orologio. Collegando lo smartwatch allo smartphone, oltre a ricevere le notifiche delle app, è possibile anche rispondere direttamente alle chiamate grazie al microfono integrato. Chiudiamo con l’ottima batteria che assicura un’autonomia di circa 14 giorni.

Huawei Watch GT 3 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi troviamo il Huawei Watch GT 3 a un super prezzo: il merito è dello sconto del 28% che lo fa scendere fino a 179,90€. Il risparmio è di 70€ e lo puoi pagare anche a rate a tasso zero: 5 rate da 35,98€ al mese (la modalità di pagamento può essere selezionata direttamente nella pagina prodotto). La disponibilità è immediata e la consegna viene eseguita direttamente da Amazon. Come per tutti gli acquisti effettuati in questi giorni, il periodo di reso è esteso fino al 31 gennaio 2023.

