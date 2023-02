Huawei Watch GT3, offerta strepitosa: minimo storico

Quando si parla di smartwatch, le prime aziende a cui si pensa sono Apple e Samsung. A queste bisogna aggiungerne un’altra che negli ultimi anni si è fatta molto apprezzare per i suoi dispositivi con funzionalità avanzatissime e per prezzi ben al di sotto della media. Il suo nome è Huawei. L’azienda cinese si è imposta con dispositivi molto interessanti, come ad esempio il Huawei Watch GT 3, il suo smartwatch di punta che non ha paura di essere paragonati a dispositivi più costosi e blasonati.

Oggi lo troviamo anche in promo speciale con uno sconto ottimo del 26% che fa scendere il prezzo al di sotto dei 200€ e al minimo storico degli ultimi mesi. E lo puoi pagare anche a rate a tasso zero. Un prezzo molto interessante per uno smartwatch con funzionalità avanzate e pensato per la vita di tutti i giorni. Monitora i principali parametri vitali, supporta più di 100 modalità di allenamento e ha un design senza tempo che si adatta a qualsiasi outfit. Un orologio che puoi utilizzare sempre, ventiquattro ore su ventiquattro. L’offerta non ha una data di scadenza, ma le scorte stanno per terminare: quindi bisogna essere veloci nell’approfittarne.

Huawei Watch GT3: scheda tecnica e funzionalità

Un design accattivante ed elegante rende il Huawei Watch GT3 uno dei migliori orologi da utilizzare nella vita di tutti i giorni. Il quadrante di forma circolare ricorda quello degli orologi analogici, mentre lo schermo da 1,43" permette di tenere sempre a portata di mano le informazioni più importanti, a partire dalla frequenza cardiaca. Sulla scocca troviamo anche una ghiera girevole che permette di accedere facilmente al menu e navigare tra le varie app.

Passando alle funzionalità, lo smartwatch è dotato di tecnologie all’avanguardia per il monitoraggio della salute. Un nuovo algoritmo di intelligenza artificiale aiuta i sensori a controllare in tempo reale la frequenza cardiaca mostrando dati super affidabili. Altrettanto valido il monitoraggio della saturazione dell’ossigeno nel sangue, un dato diventato molto importante nell’ultimo periodo. Presente anche la funzione per monitorare il sonno con un report completo su come si riposa durante la notte. Lo smartwatch fornisce anche consigli su come migliorare le proprie abitudini giornaliere.

Per gli amenti dello sport troviamo più di 100 modalità sportive, tra cui corsa, ciclismo, trekking, nuoto (è impermeabile fino a 50 metri), salto con la corsa e sci. Lo smartwatch fornisce anche i consigli di un coach professionale per la corsa che ti aiuta a trovare la migliore condizione fisica. Altra caratteristica interessante è la presenza di un chip che supporta i cinque principali sistemi di navigazione.

Ottima anche la batteria che ha un’autonomia fino a 14 giorni. Collegando lo smartwatch con lo smartphone è possibile rispondere alle chiamate in entrata direttamente dall’orologio, grazie alla presenza di un microfono e degli altoparlanti.

Huawei Watch GT3 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Ottima offerta e ottimo sconto per il Huawei Watch GT3. Oggi lo troviamo su Amazon a un prezzo di 199,90€, con un ribasso del 26% rispetto a quello di listino. Si risparmiano 70€ e lo puoi pagare anche a rate a tasso zero: 5 rate da 39,98€ al mese. La disponibilità è immediata e la consegna viene effettuata nel giro di pochissimi giorni. Per il reso si hanno ben 30 giorni di tempo.

Huawei Watch GT3

