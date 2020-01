Huawei Y6s, lo smartphone Android per chi vuole spendere poco

3 Gennaio 2020 - Il primo smartphone Android del 2020 non poteva che essere di Huawei, uno dei tre produttori più importanti e grandi al mondo. L’azienda cinese ha annunciato l’uscita del Huawei Y6s, dispositivo entry-level pensato per i ragazzi e per le persone che non hanno un budget molto elevato e che allo stesso tempo sono alla ricerca di un dispositivo affidabile con cui riuscire a fare tutto: chiamate, WhatsApp, social e foto.

La scheda tecnica del Huawei Y6s certo non stupisce come quella di un top di gamma, ma è comunque in grado di assicurare prestazioni discrete. La notizia più interessante, però, riguarda il pieno supporto alle applicazioni Google e la presenza del Play Store. Il Huawei Y6s, infatti, esce sul mercato con Android 9, la EMUI 9.1 e la presenza di tutti i Google Mobile Services. Il dispositivo sarà disponibile sul mercato da metà gennaio 2020 in tutte le principali catene di elettrodomestici e sui siti di e-commerce. Disponibile in due colorazioni a un prezzo di 149,90 euro.

Huawei Y6s, le caratteristiche tecniche

Non aspettatevi una scheda tecnica top di gamma per il Huawei Y6s. A bordo troviamo il chipset MediaTek MT6765 con a supporto 3GB di RAM e 32GB di memoria interna, espandibile fino a 512GB con una microSD. Una soluzione, quella adottata da Huawei, che dovrebbe garantire buone prestazioni e un’autonomia prolungata, anche grazie alla batteria da 3020mAh con supporto alla ricarica rapida. Lo schermo ha una diagonale da 6,09 pollici con risoluzione HD+. Il design si caratterizza per la presenza del notch a goccia.

Il comparto fotografico è composto da una fotocamera da 13 Megapixel posteriore e da un sensore anteriore da 8 Megapixel. Immancabile la presenza dell’intelligenza artificiale che aiuta a migliorare la qualità degli scatti.

Confermata la presenza del jack audio da 3,5mm. Lo smartphone esce sul mercato con Android 9 e la EMUI 9.1.

Prezzo e data di uscita Huawei Y6s

Lo smartphone Huawei sarà disponibile sul mercato da metà gennaio 2020. Il prezzo di listino è di 149,90 euro. Disponibile in due colorazioni: Starry Black e Orchid Blue