Humble One, il SUV da 1000 cavalli che si ricarica con il sole

Si chiama Humble One, è un SUV elettrico ed è stato progettato da una startup californiana che si definisce “diversa da un normale costruttore di auto“. E, fin qui, sembra uno dei tanti concept già presentati e dei quali si è anche persa traccia negli ultimi mesi. Ma la Humble One ha due caratteristiche che la rendono un’auto elettrica unica: ha 1000 cavalli di potenza (per la precisione 761 kW, cioè 1034 cavalli) e si ricarica anche grazie alle celle fotovoltaiche.

Tante celle e sparse in varie parti del veicolo, a detta di Humble che, però, è ancora alle fasi iniziali di sviluppo di questo SUV che, esteticamente, ha una linea molto spiovente per ottenere due risultati in uno: un design più aggressivo, da SUV sportivo, e un coefficiente aerodinamico molto buono, per consumare di meno e aumentare l’autonomia fino a ben 800 chilometri con una sola carica. Tutto questo, naturalmente, ha un prezzo ed è anche alto: il modello di produzione si prenota oggi con soli 300 dollari, ma quando arriverà costerà 109 mila dollari.

Humble One: come è fatto il SUV solare

La caratteristica più importante del SUV elettrico Humble One è nel tetto, che è ricoperto di celle solari fotovoltaiche. Stessa copertura anche per gli sportelli e due “ali" a scomparsa, per una superficie totale di 7,4 metri quadrati.

Secondo Humble queste celle fotovoltaiche possono ricaricare la batteria dell’auto aggiungendo da 16 a 96 chilometri al giorno di autonomia. Un dato non da poco, se pensiamo che un italiano medio percorre ogni giorno in macchina non più di 50 chilometri. In teoria, quindi, in gran parte dei casi quest’auto può viaggiare gratis.

Nei casi in cui il sole non basta, però, la Humble One rimedia con il normale caricatore che può essere connesso alla presa di casa, ad una Wall Box e ad una colonnina di ricarica pubblica, anche veloce.

Humble One, quando arriva

Al momento la Humble One non è stata ancora svelata nella sua forma e nelle sue caratteristiche definitive, ma è già possibile prenotarne una con una cifra irrisoria: appena 300 dollari.

Sarà pronta per la produzione nel 2024 e l’anno dopo, nel 2025, avverranno le prime consegne a chi l’ha prenotata. Nel corso di questi anni, come sempre accade con questo modello di vendita, potrebbero cambiare sia le caratteristiche tecniche del veicolo sia il suo prezzo su strada.