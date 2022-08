I film da riguardare in attesa di Gli Anelli del Potere

La serie tv Gli anelli del potere arriva su Prime Video il prossimo 2 settembre: il conto alla rovescia può ufficialmente iniziare, ma non solo. Le prossime settimane sono l’occasione perfetta per guardare o riguardare gli altri film tratti e ambientati nell’universo fantasy creato da J.R.R. Tolkien.

In realtà la nuova serie creata da J.D. Payne e Patrick McKay, che tra l’altro è pensata per uno sviluppo su più stagioni, sarà ambientata migliaia di anni prima rispetto agli eventi raccontati nei romanzi di Tolkien e nei celebri film (sei in tutto) che ne sono stati tratti. Guardare o riguardare queste pellicole, però, può essere utile per due motivi. Il primo: aiuta a immergersi nell’atmosfera che sicuramente incontreremo anche in Il Signore degli Anelli – Gli anelli del potere, prendendo confidenza con eventi e personaggi. Il secondo: permette di ingannare l’attesa e far crescere l’hype.

La trilogia de Lo Hobbit

Si può iniziare con Lo Hobbit – Un viaggio inaspettato: uscito nel 2012, è il primo film della trilogia de Lo Hobbit, che interamente disponibile su Prime Video anche in versione estesa. L’ispirazione arriva dall’omonimo romanzo di J.R.R. Tolkien.

Sebbene questi tre film siano stati realizzati circa dieci anni dopo la trilogia cinematografica de Il Signore degli Anelli, gli eventi narrati sono cronologicamente precedenti, quindi ha senso iniziare la visione proprio da qui.

Il protagonista delle vicende è l’hobbit Bilbo Baggins, che si aggrega a una missione di alcuni valorosi nani per riconquistare il regno di Erebor. La lunga avventura prosegue per altri due capitoli cinematografici di notevole durata: Lo Hobbit – La desolazione di Smaug (2013) e Lo Hobbit – La battaglia delle cinque armate (2014).

La trilogia de Il Signore degli Anelli

A inaugurare questa trilogia storica è il film Il Signore degli Anelli – La compagnia dell’anello, uscito del 2001 e diretto da Peter Jackson, come anche gli altri due titoli. Tutti e tre i film sono tratti dall’omonimo romanzo di J.R.R. Tolkien.

Questa volta il protagonista è il nipote di Bilbo, Frodo, che dopo aver ereditato l’anello magico intraprende un lungo, pericoloso e avventuroso viaggio nella Terra di Mezzo insieme ad alcuni amici – la Compagnia dell’Anello, appunto – per raggiungere il Monte Fato e distruggere l’oggetto incantato.

Gli altri due titoli che completano la trilogia sono Il Signore degli Anelli – Le due torri (uscito nel 2002) e Il Signore degli Anelli – Il ritorno del re (2003). Sono tutti e tre disponibile sulla piattaforma Prime Video, ma solo con l’opzione noleggio, oltre che su CHILI e su Infinity.