I migliori cellulari a rate con i provider mobile

Le offerte mobile con smartphone incluso si sono diffuse sempre di più e nel corso degli anni hanno offerto a un gran numero di utenti di poter acquistare un telefono di ultima generazione, pagandolo mese per mese.

Oggi è quindi possibile comprare uno dei migliori cellulari a rate scegliendo tra i modelli proposti dai vari gestori di telefonia mobile, tra i quali sono anche disponibili i modelli di nuova generazione, ovvero con il 5G incluso.

Scopri quali sono le migliori offerte con smartphone incluso

Migliori cellulari a rate con Vodafone

Chi sceglie di passare a Vodafone e attivare le sue offerte, potrà approfittare della possibilità di poter acquistare uno smartphone a rate. Ci sono modelli disponibili di iPhone, Samsung Galaxy, Honor, Huawei, Xiaomi, OPPO e molti altri. Il telefono si riceverà direttamente anche, a costo zero, nel caso di sottoscrizione della promozione online.

Pagando un anticipo di 99,99 euro e una rata da 34,99 euro al mese per 24 mesi, si potrà per esempio comprare a rate un iPhone 14 da 128 Giga, scegliendo tra diverse colorazioni, quali:

rosso;

blu;

nero;

viola;

bianco.

Allo smartphone si potrà per esempio abbinare la promozione Red Pro, che permetterà di pagare 50,98 euro al mese per 24 mesi, più l’anticipo di 99,99 euro, poi soltanto 14,99 euro al mese per l’offerta.

Quest’ultima prevede:

50 Giga in 5G;

minuti e SMS senza limiti, anche in Ue;

il Vodafone Club incluso con SmartPay.

Confronta le migliori offerte mobile per avere un cellulare a rate

Cambiando brand e smartphone, si potrà optare per il Samsung Galaxy Z Fold 5G, pagando un anticipo di 199,99 euro e poi una rata da 54,99 euro al mese. Questo smartphone ha una memoria da 256 Giga e supporta il 5G.

Un altro modello di Samsung è il Galaxy Z Flip4, che prevede un anticipo pari a 99,99 euro più una rata mensile fissa da 27,99 euro al mese, per un totale di 24 rate. Si potrà poi scegliere di abbinare diverse offerte, come per esempio:

Red Pro, a 44,98 euro per 24 mesi, poi 14,99 euro al mese; Red Max, a 49,98 euro per 24 mesi, poi 19,99 euro al mese; Infinito, a 52,98 euro per 24 mesi, poi 24,99 euro al mese.

Scopri con quali offerte potrai avere uno dei migliori cellulari a rate

Migliori cellulari a rate TIM

Anche TIM permette di pagare uno smartphone a rate, tramite finanziamento TIMFin, oppure in fattura di casa TIM, scegliendo tra diversi modelli di ultima generazione, come gli iPhone, i Samsung, gli Xiaomi.

Per esempio, è disponibile in promozione il modello Xiaomi 11T Pro 5G, che potrà essere comprato pagando 10 euro al mese, per un totale di 30 rate, soltanto da chi è già cliente TIM.

Questo modello darà la possibilità di poter beneficiare della rete 5G attivando una delle offerte dedicate da TIM, tra le quali spiccano per esempio:

TIM 5G Power Smart , al costo di 14,99 euro al mese, con 50 Giga, minuti e messaggi senza limiti, navigazione proprietaria fino a 2 Giga e Google One 100 Giga incluso per 3 mesi;

TIM 5G Power TOP , al costo di 19,99 euro al mese, con 100 Giga, minuti e messaggi senza limiti, navigazione proprietaria fino a 2 Giga e Google One 100 Giga incluso per 3 mesi;

TIM 5G Power Unlimited, al costo di 39,99 euro al mese, con Giga, minuti e messaggi senza limiti, navigazione proprietaria fino a 2 Giga e Google One 100 Giga incluso per 3 mesi, TIM Number One e assistenza dedicata e immediata.

Migliori cellulari a rate con Iliad

I clienti che hanno già sottoscritto una promozione con l’operatore Iliad da almeno 3 mesi, potranno comprare a rate un modello di iPhone, anche tra le ultimissime novità quali l’iPhone 14 Pro e l’iPhone 14 Pro Max.

Ecco quali sono le ultime offerte messe a disposizione dall’operatore sul proprio sito ufficiale:

iPhone 14 Pro, che prevede un anticipo di 549 euro e il pagamento di 30 rate da 44 euro; iPhone 14 Pro Max, che prevede un anticipo di 339 euro e il pagamento di 30 rate da 33 euro; iPhone 14 Plus, che prevede un anticipo di 269 euro e il pagamento di 30 rate da 30 euro; iPhone 14, che prevede un anticipo di 209 euro e il pagamento di 30 rate da 27 euro.

Ci sono poi modelli meno recenti quali l’iPhone 13 Pro Max, con anticipo di 319 euro e il pagamento di 30 rate da 32 euro, oppure iPhone 13 Pro, disponibile con un anticipo di 279 euro e 30 rate da 30 euro ciascuna.