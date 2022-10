I migliori iPhone a rate con gli operatori di telefonia mobile

Sono diversi gli operatori di telefonia mobile che oggi propongono delle offerte con smartphone incluso, che possono essere acquistati un’unica soluzione, oppure optando sul pagamento a rate con addebito diretto su conto corrente o carta di credito.

Nelle prossime righe, analizzeremo i migliori iPhone a rate che si possono comprare con gli operatori mobile Vodafone, TIM e Iliad, in aggiunta alla sottoscrizione di una delle offerte di questi gestori tradizionali di telefonia.

iPhone a rate con Vodafone

Tra i modelli di iPhone a rate che si possono comprare con l’operatore Vodafone, abbinando una delle sue promozioni mobile, ci sono:

iPhone 14, con pagamento anticipato di 99,99 euro e 24 rate da 34,99 euro al mese;

iPhone 14 Plus, con pagamento anticipato di 99,99 euro e 24 rate da 40,99 euro al mese;

iPhone 14 Pro, con pagamento anticipato di 199,99 euro e 24 rate da 42,99 euro al mese;

iPhone 14 Pro Max, con pagamento anticipato di 299,99 euro e 24 rate da 43,99 euro al mese;

iPhone SE del 2022, con pagamento anticipato di 29,99 euro e 24 rate da 17,99 euro al mese;

iPhone 13, con pagamento anticipato di 69,99 euro e 24 rate da 28,99 euro al mese

iPhone 13 Pro, con pagamento anticipato di 99,99 euro e 24 rate da 39,99 euro al mese;

iPhone 13 Pro Max, con pagamento anticipato di 99,99 euro e 24 rate da 43,99 euro al mese;

iPhone 13 mini, con pagamento anticipato di 69,99 euro e 24 rate da 24,99 euro al mese.

Si potrà scegliere in totale autonomia, sulla base delle proprie disponibilità economiche. Per esempio, chi fosse interessato all’ultimo modello di iPhone 14, potrebbe sottoscriverlo insieme alla promozione Red Pro.

In questo modo, pagherebbe un totale di 50,98 euro per 24 mesi, che diventerebbero 14,99 euro al mese al termine delle rate. Si avrebbero così a propria disposizione 50 Giga in 5G, minuti e SMS senza limiti, anche in zone UE, l’accesso 5G Priority incluso.

iPhone a rate con TIM

Anche TIM permette di sottoscrivere un’offerta mobile alla quale associare le ultime versioni di iPhone (e non solo), pagandole a rate. Il vantaggio è che non sarà necessario versare alcun anticipo.

Si potrà acquistare per esempio:

il modello iPhone 14 a partire da 34 euro al mese senza anticipo, da pagare in 30 rate totali;

iPhone 14 Plus, da pagare in 30 rate mensili di importo pari a 39 euro;

il modello iPhone 14 Pro in 30 rate da 45 euro al mese;

l’iPhone 14 Pro Max, pagando un costo pari a 50 euro al mese per un totale di 30 rate.

Nella pratica, quello che cambia rispetto alle promozioni di Vodafone è l’assenza dell’anticipo iniziale. Per questo motivo, il numero di rate totale aumenta: saranno necessari 6 mesi in più per procedere con il pagamento totale dello smartphone.

Chi vuole uno smartphone sempre nuovo, può approfittare della promozione TIM Next, la quale dà la possibilità di tenere, sostituire o restituire il proprio telefono ogni 12 mesi, offrendo anche la protezione dai danni accidentali e da liquidi. Per i clienti che restano in TIM 30 mesi, sono per esempio disponibili diversi modelli di iPhone, a partire da 25 euro al mese per 30 mesi.

iPhone a rate con Iliad

Le offerte telefono incluso di Iliad permettono da sempre di poter scegliere un modello di iPhone (non sono invece disponibili altri smartphone), sulla base dei propri desideri ed esigenze monetarie.

Le rate mensili delle offerte Iliad, riservate a chi è cliente da almeno 3 mesi, ammontano a un totale di 30. È inoltre previsto un anticipo, oppure si potrà scegliere di pagare lo smartphone in un’unica soluzione.