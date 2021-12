I migliori smartphone da comprare a Natale 2021

A pochi giorni ormai dalle festività, abbiamo selezionato i migliori smartphone dell’anno, per agevolare i vostri acquisti di Natale e darvi qualche spunto per i prossimi regali. Abbiamo voluto esagerare, selezionando in questo caso i migliori in assoluto, senza badare a spese, anche se alcuni dei prodotti che abbiamo inserito nella nostra lista oggi sono più convenienti, rispetto al momento del loro lancio.

Insieme ai nostri magnifici 5, abbiamo voluto indicare anche alcuni modelli che possono invece essere ottimi investimenti, con prezzi moderati e tecnologia di alto livello.

I modelli Ultra, i più esagerati

Nella lista dei migliori di questo 2021, abbiamo appaiato Samsung Galaxy S21 Ultra e Xiaomi 11 Ultra, che sono accumunati da un prezzo elevato, ma anche dalla migliore tecnologia disponibile. Le fotocamere sono le più complete e le più potenti di cui i due marchi dispongono, così come sono davvero da primato sia il display (per la dimensione) che il peso.

Per usare questi smartphone, bisogna essere appassionati di tecnologia e magari avere anche una buona predisposizione per un suo uso più intenso e competente, perché sarebbe un peccato non sfruttare tutto questo potenziale.

OPPO Find X3, la consacrazione

Tra i prodotti più interessanti dell’anno abbiamo inserito anche OPPO Find X3 Pro, che è uscito ormai diversi mesi fa, ma rappresenta ancora oggi una delle migliori espressioni di tecnologia che si trovano sul mercato. In primo luogo, c’è un display di qualità top, con la capacità di riprodurre 1 miliardo di colori.

La fotocamera da 50 megapixel, ha un design che si fonde con la struttura del cellulare, una delle soluzioni più belle da vedere tra quelle proposte nel 2021. A tutto questo si aggiunge un processore potentissimo, con la migliore dotazione tecnica possibile.

Xiaomi 11 dà filo da torcere a tutti

Da qualche anno Xiaomi si è affacciata in Italia e ha stravolto il nostro mercato, complice anche la flessione di Huawei per le note vicende con il governo americano: con il modello Xiaomi 11 ha consolidato la sua posizione in Italia e ha espresso ambizioni da leader. Le caratteristiche tecniche di questo modello sono tra le migliori del mercato, ma la differenza rispetto ai concorrenti sta nel prezzo, perché mentre altri marchi hanno lanciato i loro prodotti migliori ad una cifra intorno ai 1000 euro, Xiaomi ha presentato il suo Xiaomi 11 ad una cifra di poco superiore ai 700 euro.

Parliamo di costi importanti, ma la differenza è comunque di oltre il 30%: nonostante la riduzione di prezzo ci sono la fotocamera da 108 mpx, valutata tra le migliori oggi in commercio, il processore Snapdragon 888, un display molto luminoso e la ricarica wireless, oltre ad una ricarica super rapida che va da 0 a 100% in 45 minuti.

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Samsung Galaxy S21 è ancora oggi al top

Tra i prodotti Android in circolazione, gli smartphone di Samsung sono sempre tra i migliori, per la qualità con cui sono costruiti e per la personalizzazione del software, che è molto efficiente, ma non è mai invasiva. La famiglia S21 ha raggiunto ormai quasi un anno di vita, ma rimane tra le proposte più accattivanti del mercato, grazie ad una ricerca nel design e una cura per i particolari che non è facile trovare nei concorrenti. Nei nostri top dell’anno abbiamo già inserito la versione Ultra di Galaxy S21, ma anche i due modelli “standard” e “+” sono ancora oggi tra i migliori acquisti possibili, con il vantaggio che ora il loro prezzo è molto più competitivo.

Galaxy S21+ offre una fotocamera principale da 12 mpx, ma non bisogna farsi ingannare dalla corsa ai megapixel, perché la qualità complessiva e in particolare le foto notturne sono un riferimento per tutta l’industria degli smartphone.

iPhone 13, il prodotto da inseguire

Quando si racconta, si parla o si scrive di iPhone, si è sempre consapevoli del fatto che questo sia un prodotto estremamente polarizzante e quindi divisivo: sono moltissimi i detrattori di questo cellulare, che viene considerato troppo caro per la tecnologia che offre. In realtà, se guardiamo alle classifiche pubblicate degli smartphone più venduti nell’arco del 2021, ben quattro modelli su cinque sono versioni di iPhone, con iPhone 12 al primo posto.

Un motivo ci deve pur essere, non può essere ridotto alla solita teoria dell’acquisto fatto per pura moda. Questo successo è più che giustificato dal fatto che iPhone nelle sue diverse versioni rappresenta uno standard qualitativo molto alto, un’affidabilità con pochi eguali sul mercato e soprattutto una durata nel tempo che bilancia il costo superiore al momento dell’acquisto.

iPhone 13 modifica pochi aspetti rispetto al predecessore ma sono quelli che fanno la differenza, a partire da un processore potentissimo, il migliore del mercato, che ha ottimizzato ulteriormente i consumi: questo si traduce nella possibilità di utilizzare il proprio smartphone per molteplici attività, ora con una durata della batteria di tutto rispetto. Alla potenza del suo hardware, si affianca la qualità della fotocamera, il cui sensore è stato ingrandito rispetto ad un anno fa: il risultato è quello di foto eccellenti, ma soprattutto di video che ormai sfidano i dispositivi professionali.

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Le alternative

Come già anticipato, nel realizzare la nostra selezione dei migliori smartphone dell’anno non abbiamo badato a spese, scegliendo solo ed esclusivamente quelli che secondo noi rispondevano ai canoni della migliore qualità disponibile. La buona notizia del 2021 è però che ci sono svariati cellulari presenti sul mercato che riescono a coniugare un livello di qualità elevato ad un prezzo più competitivo.

Dovendo scegliere un regalo di Natale, se si vuole a trovare uno smartphone che garantisca un’esperienza d’uso eccellente senza dover rompere il salvadanaio, potreste optare per realme GT, che riesce ad offrire il miglior processore del mercato Android ad un prezzo intorno ai 400 €. A questo modello affianchiamo anche il recentissimo Motorola Edge 20, che rappresenta probabilmente il miglior compromesso tra prezzo e qualità oggi reperibile nel mondo Android. Fotocamera da 108 mpx, processore Snapdragon 870 e compatibilità con il 5G sono i suoi tratti distintivi.

Vi segnaliamo infine un altro piccolo gioiello del design con ottime caratteristiche e con un prezzo sicuramente interessante, che è lo Xiaomi 11 Lite: quasi tutte le famiglie di prodotti lanciate nel corso del 2021 prevedevano anche una versione “Lite”, che molto spesso in comune con la versione più prestigiosa aveva solo il nome. Nel caso di Xiaomi 11 Lite, invece, è stata utilizzata la stessa cura nel design, con colori gradevoli, una tecnologia di buon livello e una fotocamera che si comporta bene in tutte le condizioni. Questo Xiaomi 11 Lite e OPPO Reno6 sono tra i nostri preferiti di fascia media.

Buon divertimento nella scelta del vostro prossimo smartphone o di quello che vorrete regalare a qualcuno per Natale: ricordate però che il regalo più grande sarà spegnerlo all’occorrenza per dedicarvi alle persone che sono vicine a voi.