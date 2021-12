I migliori smartphone lowcost da regalare a Natale

Si può regalare per Natale uno smartphone economico spendendo meno di 200-250€? La risposta è sì, basta conoscere le giuste marche, i giusti modelli e soprattutto il giusto posto dove comprare lo smartphone. E il posto migliore è Amazon, dove ogni giorno ci sono decine di nuove offerte e molto spesso anche sui migliori smartphone lowcost disponibili sul mercato.

Se per Natale 2021 volete regalare uno smartphone a un vostro caro, ma non volete spendere una fortuna, Amazon è il posto ideale. Per il periodo natalizio ha anche aperto un negozio a tema con centinaia di prodotti in offerta con sconti che arrivano fino al 40%. E c’è di tutto: dagli smartphone, agli accessori, passando per smartwatch e prodotti per la smart home. Concentriamoci sugli smartphone: su Amazon sono disponibili moltissimi modelli a un prezzo tutto sommato accessibile: non è necessario spendere 300-400 euro per un cellulare affidabile. Però, bisogna essere veloci e approfittare delle offerte presenti sul sito di e-commerce.

NEGOZIO NATALE AMAZON CON SCONTI FINO AL 40% (SEZIONE SMARTPHONE)

Per essere sicuri di ricevere lo smartphone lowcost entro Natale bisogna utilizzare la spedizione gratuita e veloce riservata ai clienti Amazon Prime: se ancora non lo siete potete fare l’abbonamento cliccando qui (i primi 30 giorni sono gratuiti). Inoltre, abbiamo aperto anche il “Canale offerte tecnologia” su Telegram, dove ogni giorno condividiamo le migliori promozioni: per iscrivervi gratuitamente basta cliccare qui.

realme C21Y

Se per Natale volete spendere proprio poco per regalare uno smartphone, difficilmente troverete qualcosa di meglio del realme C21Y. Si tratta di uno smartphone entry level disponibile su Amazon a un prezzo di poco superiore ai 100€. Nonostante il prezzo così basso, ha delle caratteristiche di tutto rispetto: uno schermo da 6,5”, tripla fotocamera posteriore e una batteria da 5000mAh che assicura almeno due giorni di carica.

realme

vivo Y21

Un altro smartphone per chi vuole spendere poco a Natale è il vivo Y21, disponibile su Amazon a poco più di 150€. Rispetto al modello precedente è leggermente più potente e ha una memoria maggiore. A bordo troviamo 4GB di RAM e 64GB di memoria interna, espandibile fino a 1TB con una microSD. Lo schermo è da 6,51” con risoluzione HD. Tre sono le fotocamere posteriori con quella principale da 13 Megapixel (non manca l’intelligenza artificiale che aiuta a migliorare la qualità degli scatti). Batteria da 5000mAh che assicura un’autonomia fino a due giorni.

vivo

Oppo A16s

Con un prezzo simile ai modelli precedenti troviamo anche l’Oppo A16s, smartphone entry-level pensato per coloro che non vogliono spendere una fortuna per acquistare un nuovo cellulare. Le caratteristiche sono abbastanza basiche, ma non bisogna farsi ingannare: le qualità ci sono. Lo schermo è da 6,52” e a bordo troviamo 4GB di RAM e 64GB di memoria interna (espandibile con una microSD). Nella parte posteriore trovano posto tre fotocamere. Batteria da 5000mAh.

Oppo

TCL 20E

Un’altra valida scelta se il budget non permette una spesa eccessiva è lo smartphone TCL 20E che si trova su Amazon a circa 150€. Rispetto agli smartphone visti in precedenza ha uno schermo un po’ più grande (6,82”) e ben quattro fotocamere posteriori, con quella principale da 16 Megapixel. A bordo ci sono 4GB di RAM e 64GB di memoria interna (espandibile fino a 256GB con una scheda microSD). La batteria è sempre da 5000mAh e assicura almeno fino a due giorni di autonomia.

TCL

Xiaomi Redmi 9A e Xiaomi Redmi 10

Quando si parla di smartphone economici dall’ottimo rapporto qualità-prezzo non possiamo che fare affidamento a Xiaomi. L’azienda cinese offre tanti cellulari economici da regalare a Natale: noi abbiamo scelto due modelli, uno un po’ più economico, l’altro più performante, ma più costoso. Partiamo da quello economico, lo Xiaomi Redmi 9A. Si tratta di uno smartphone veramente economico (costa meno di 120€) e con caratteristiche entry-level: 2GB di RAM e 32GB di memoria interna. La fotocamera principale è da 13 Megapixel. Il modello più costoso è lo Xiaomi Redmi 10 e ha una scheda tecnica molto interessante: schermo da 6,5” con refresh rate a 90Hz, 4GB di RAM e 64GB di memoria interna e quattro fotocamere posteriori con quella principale da 50 Megapixel. La batteria è da 5000mAh.

Xiaomi

Xiaomi

Per essere sicuri di ricevere i regali entro Natale bisogna utilizzare la spedizione veloce e gratuita riservata ai clienti Amazon Prime. Se non lo siete, potete fare l’abbonamento cliccando qui: i primi 30 giorni sono gratuiti. Amazon Prime permette anche l’accesso ad Amazon Prime Video (con la nuova serie The Ferragnez), l’accesso anticipato a offerte speciali, Amazon Prime Music e un abbonamento al mese a un canale Twitch. Dopo i primi 30 giorni di prova, l’abbonamento costa 36 euro all’anno ed è possibile interromperlo in ogni momento.

ABBONAMENTO AMAZON PRIME GRATUITO PER I PRIMI 30 GIORNI (PER I NUOVI ISCRITTI)

Nokia G50

Il Nokia G50 è uno smartphone leggermente migliore rispetto a quelli precedenti e anche con un costo un po’ più elevato. Il prezzo è superiore ai 200€ e il motivo è semplice: lo schermo è da 6,82”, a bordo troviamo il processore Snapdragon 480 con il supporto al 5G, 4GB di RAM e 128GB di memoria interna. La fotocamera principale è da 48 Megapixel. La batteria è da 5000 mAh con ricarica rapida da 18W che permette di avere il 100% in poco più di un’ora.

Nokia

realme 8i e realme 8

Chiudiamo questa guida all’acquisto degli smartphone lowcost da regalare a Natale con due cellulari di realme molto simili tra di loro (come si può intuire dal nome): il realme 8i e il realme 8. Si tratta di due smartphone economici che si differenziano principalmente per il processore utilizzato, per lo schermo e per la fotocamera principale. Sul realme 8i troviamo uno schermo da 6,6” con refresh rate a 120Hz e una fotocamera da 50 Megapixel. Sul realme 8, invece, la fotocamera è da 64MP e lo schermo da 6,4”. Su entrambi gli smartphone la batteria è da 5000mAh con il supporto alla ricarica super veloce. Il prezzo del realme 8i è di 169€, mentre per il realme 8 bisogna spendere 30€ in più.

realme

realme