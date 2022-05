I monitor Asus sono in offerta, ma non durerà molto

Su Amazon è iniziata la “Gaming Week“, cioè la settimana dedicata ai prodotti per i videogiocatori, e questa è un’ottima notizia anche per chi non gioca: i prodotti da gaming, come è noto, sono tecnologicamente molto più avanzati di quelli normali. Tra i prodotti da gaming migliori, certamente ci sono i monitor: una spanna sopra gli schermi tradizionali da ufficio.

Anche molto più appariscenti, è vero, ma questo è un dettaglio che dobbiamo accettare se vogliamo portarci a casa un ottimo monitor di Asus con uno sconto corposo. Già, perché Asus partecipa alla Amazon Gaming Week mettendo in sconto una trentina di prodotti tra alimentatori, sistemi di raffreddamento, periferiche, modem router e, appunto, monitor da gaming. E ce ne sono di tutti i tipi (anche curvi) e di tutte le dimensioni, con sconti che partono dal 5% e arrivano a superare il 30%. Ne abbiamo selezionati per voi 8, quelli con lo sconto più forte (oltre il 20%), che andrebbero acquistati subito perché la Gaming Week di Amazon finisce l’8 maggio.

Monitor Asus in offerta: quali sono

Gli 8 monitor che abbiamo selezionato per voi fanno parte di tre serie Asus: la serie Asus TUF Gaming, la serie ROG (Republic of Gamers) e la serie Gaming Monitor VG. Sono tutti monitor di alta qualità, con pannello LCD IPS, tempo di risposta di appena 1 ms.

I monitor ROG sono quelli di gamma più alta, seguono i TUF Gaming e poi gli altri. Le diverse serie sono disponibili con risoluzione Full HD (1.920×1.080 pixel) o WQHD (2.560×1.440 pixel) e con frequenze di aggiornamento che partono da 144 Hz e arrivano fino all’incredibile valore di 360 Hz.

Ecco i monitor in offerta di Asus che vi consigliamo di acquistare:

ASUS ROG Swift 360Hz PG259QN eSports NVIDIA G-SYNC Gaming Monitor - 24.5" FHD (1920 x 1080), 360 Hz, Fast IPS, 1 ms (GTG), HDR, NVIDIA ULMB

ASUS VG258QR 25'' (24.5'') FHD (1920 x 1080) Esports Gaming Monitor per PC, 0.5 ms, 165 Hz, DP, HDMI, DVI-D , Super Narrow Bezel, FreeSync, Compatibile G-Sync, Filtro Luce Blu, Flicker Free

ASUS VG279Q 27'' FHD (1920 x 1080) Gaming Monitor per PC, IPS, 144 Hz, 1 ms MPRT, DP, HDMI, DVI, FreeSync, Filtro Luce Blu, Flicker Free, Certificazione TUV, Nero

ASUS TUF Gaming VG247Q1A Monitor Gaming 24”, FullHD (1920x1080), 165Hz, Tempo di Risposta 1ms, Adaptive Sync, FreeSync Premium, Extreme Low Motion Blur, Regolabile, Nero

ASUS TUF Gaming VG279Q1A Monitor Gaming 27”, FullHD (1920x1080), 165Hz, IPS, Tempo di Risposta 1ms, Free-Sync, Adaptive Sync, Flicker Free, Riduzione Luce Blu, Funzione GamePlus, Regolabile, Nero

ASUS TUF Gaming VG27AQL1A Gaming Monitor, 27" WQHD (2560 x 1440), IPS, 170 Hz (above 144Hz), ELMB SYNC, Adaptive-sync, G-Sync compatible ready, 1 ms (MPRT), 130 % sRGB, HDR

ASUS TUF Gaming VG279QM Monitor Gaming 27”, FullHD (1920x1080), 280Hz, IPS, Tempo di Risposta 1ms, G-SYNC, Adaptive Sync, Flicker Free, HDR 400, Riduzione Luce Blu, GamePlus, Regolabile, Nero

ASUS TUF Gaming VG27AQ1A Gaming Monitor – 27" WQHD (2560 x 1440), IPS, 170Hz , 1ms MPRT, Extreme Low Motion Blur, G-SYNC Compatible ready, HDR 10