I nuovi dispositivi Apple per il 2020

Fonte foto: hurricanehank / Shutterstock.com 1 di 6 Le novità Apple per il 2020 Il 2019 sta arrivando oramai alla conclusione e Apple sta già lavorando sui nuovi dispositivi che vedremo il prossimo anno. Il 2020 sarà un anno importante per l'azienda di Cupertino che dovrà confermare i buoni risultati ottenuti finora. Le vendite dell'iPhone 11 Pro hanno superato le aspettative e con il lancio di Apple Arcade e Apple TV+ il fatturato potrebbe segnare un nuovo record. I ricavi potranno essere re-investiti nei nuovi progetti che vedranno la luce nel 2020. Oltre al classico aggiornamento dell'iPhone e degli altri dispositivi intelligenti, Apple sta lavorando anche a qualcosa di veramente innovativo: gli occhiali con realtà aumentata.

Fonte foto: iDrop News 2 di 6 Gli occhiali con realtà aumentata Bloomberg, quotidiano e sito web d'informazione statunitense ha pubblicato un report con tutte le novità che Apple presenterà nel 2020. Si tratta di una delle fonti d'informazione statunitense più importanti e per questo motivo è abbastanza affidabile. Il dispositivo su cui l'azienda di Cupertino sta lavorando maggiormente sono gli occhiali a realtà aumentata. Di che cosa si tratta? Di uno speciale dispositivo che si collega allo smartphone e mostra sulle lenti informazioni utili per l'utente. E-mail, indicazioni stradali, telefonate in arrivo. Le lenti integrano un display olografico che mostra le informazioni in realtà aumentata. Apple sta investendo molto in questo progetto, sviluppando anche dei contenuti ad hoc.

Fonte foto: Web 3 di 6 iPhone 2020, arriva il 5G Anche il progetto dell'iPhone 2020 è in pieno sviluppo. E potrebbe portare grosse novità in fatto di design e funzionalità. Dovrebbe scomparire il notch o perlomeno ridursi di dimensioni grazie a un nuovo sensore per il 3D. Nella parte posteriore verrà aggiunto un nuovo sensore fotografico per misurare più accuratamente la profondità di campo. Inoltre, verrà aggiunto anche il modem 5G, su tutti e tre i modelli disponibili. La dimensione dello schermo si ingrandisce: 5,4 pollici, 6,1 pollici e 6,7 pollici.

Fonte foto: Web 4 di 6 iPhone SE2 Non solo iPhone 2020. L'azienda di Cupertino sta lavorando anche su uno smartphone economico che va a proseguire la storia dell'iPhone SE. Questo dispositivo dovrebbe arrivare nel mese di marzo-aprile a un prezzo super aggressivo: meno di 500 euro. Le caratteristiche tecniche dovrebbero essere quelle dell'iPhone 7 o iPhone 8, mentre per gli schermi Apple è in trattativa con LG.

Fonte foto: Denys Prykhodov / Shutterstock.com 5 di 6 Il monitoraggio del sonno sull’Apple Watch 6 L'Apple Watch è uno degli orologi intelligenti più venduti sul mercato. Con l'aggiornamento alla Serie 5 sono state aggiunte nuove funzionalità come l'Always On Display. Manca, però, una caratteristica richiesta a gran voce dagli utenti: il monitoraggio del sonno. La funzionalità potrebbe arrivare a breve, sull'Apple Watch 6 già in lavorazione.