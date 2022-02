I nuovi laptop Asus per i creator sono al top, anche nel prezzo

Presentati lo scorso ottobre, Asus ProArt Studiobook 16 OLED e Asus ProArt Studiobook Pro 16 OLED arrivano finalmente in Italia. Progettati per chi lavora in mobilità e necessita di tecnologie avanzate e alte prestazioni, i nuovi notebook dell’azienda taiwanese sono rivolti principalmente ai creator che lavorano ogni giorno con foto e video.

Il debutto sul mercato italiano dei computer della gamma ProArt Studiobook 16 OLED è quindi un’ottima notizia per i creator digitali ed i professionisti che cercano dispositivi versatili e, soprattutto, una alternativa Windows ai MacBook Pro. Entrambi i notebook si fanno notare per i loro display OLED, che assicurano alte performance dal punto di vista cromatico e contrasti perfetti. I due laptop Asus per i professionisti, poi, presentano anche il nuovo controller rotativo Asus Dial, che garantisce una gestione intuitiva e puntuale di alcune applicazioni compatibili (tra le quali ci sono Photoshop, Premiere Pro e After Effects di Adobe).

Caratteristiche tecniche tecniche

Ideali per ingegneri, designer e creator di contenuti, i PC della nuova gamma Asus ProArt Studiobook 16 OLED vantano a bordo i processori AMD Ryzen 5000 o Intel Core 11a Gen, con la possibilità di scegliere varianti superiori fino a Ryzen 9 e Core i9, mentre il controllo delle temperature è affidato all’innovativo sistema di raffreddamento a doppia ventola ASUS IceCool Pro. Per quanto riguarda la memoria i nuovi laptop Asus arrivano fino a 64 GB di RAM DDR4 e fino a un massimo 4 TB di storage PCI-E Gen 3.0.

Ottimi, come accennato precedentemente, i display: si tratta di pannelli OLED 4K 16:10 (3.840 x 2.400 pixel), capaci di una copertura DCI-P3 del 100%, con luminosità di 550 nit e certificazioni VESA DisplayHDR 500 True Black, Pantone e Calman.

Infine, Non mancano le connessioni più utili ai professionisti: Thunderbolt, USB 3.2 Gen2 e WiFi 6.

Disponibilità e prezzi

Asus ProArt Studiobook Pro 16 OLED (W7600) è già disponibile in Italia a partire da 2.599 euro, mentre gli Asus ProArt Studiobook 16 OLED (nelle varianti H7600 e H5600) saranno disponibili nelle prossime settimane a partire, rispettivamente, da 2.499 euro e 2.049 euro.

Asus ProArt Studiobook Pro 16 OLED – Laptop professionale per creatori di contenuti