I piani dati illimitati diventeranno la norma nel settore della telefonia mobile?

L’aumento del traffico da rete mobile è un trend evidente registrato da tutte le rilevazioni che si occupano di monitorare il settore della telefonia mobile in Italia. Smartphone e tablet sono sempre di più gli strumenti di riferimento per giocare, guardare video in streaming, ascoltare musica, studiare e lavorare.

Le offerte di telefonia mobile si stanno adeguando a questa crescente richiesta di giga, con pacchetti mensili che includono una quantità sempre maggiore di traffico internet e qualche esperimento che offre la possibilità di avere giga illimitati.

Dati illimitati: qual è la situazione in Italia?

Analizzando i contenuti delle offerte di telefonia mobile degli operatori italiani e confrontando i piani tariffari proposti attualmente con quelli di qualche anno fa si osserva una differenza di trattamento tra il traffico voce e quello dati. Se oggi è la norma attivare un piano tariffario con minuti di conversazione illimitati, non lo è ancora per quanto riguarda il traffico internet.

I dati inclusi nelle offerte degli operatori sono sicuramente cresciuti – oggi è possibile avere fino a 230 giga mensili spendendo meno di 10 euro al mese -, ma è ancora limitato il numero di piani tariffari che permettono di usare giga senza limiti.

Per chi trascorre la maggior parte della giornata fuori casa, un piano dati illimitato può essere la soluzione ideale per avere sempre accesso a internet senza dover attivare un contratto di telefonia fissa. Usando la funzionalità hotspot del cellulare o inserendo la SIM all’interno di un modem portatile è anche possibile condividere la connessione tra più dispositivi.

Presumibilmente nel giro di pochi anni avere un piano dati illimitato diventerà la norma. A quel punto le offerte degli operatori telefonici avranno un costo fisso mensile che permetterà di gestire liberamente il traffico voce e dati. Una soluzione di questo tipo garantisce una grande flessibilità nei consumi e risulta pratica da gestire.

Come funzionano i piani illimitati per il mobile

I piani con dati illimitati permettono di navigare su internet senza preoccuparsi dei consumi. Attualmente i piani tariffari proposti dagli operatori italiani di telefonia mobile sono di due tipi:

piani dati illimitati con velocità limitata

piani dati illimitati con velocità di navigazione massima.

Un piano tariffario del primo tipo, a fronte di un costo mensile ridotto, permette di navigare non superando una certa velocità. Ciò consente di usare internet per tutte le attività che si desiderano svolgere, ma senza beneficiare appieno dei vantaggi offerti dall’avere una rete superveloce.

Il secondo tipo di piano tariffario, invece, permette di sfruttare al massimo i vantaggi della rete. Chi ha uno smartphone compatibile ed è raggiunto dal segnale 5G può navigare fino a 2,5 Gbps e sfruttare internet per tante diverse applicazioni.

Quali offerte di piani dati illimitati si possono attivare?

Tutti i principali operatori di rete mobile in Italia offrono almeno un piano tariffario con dati illimitati. Oltre ai piani sottoscrivibili da tutti, sono da segnalare le offerte riservate ai clienti che hanno già un contratto di rete fissa attivo con l’operatore.

TIM

Il piano tariffario TIM 5G Power Unlimited è l’offerta di TIM che permette di navigare senza limiti su rete 5G e avere minuti e SMS illimitati per comunicare con tutti i numeri di rete fissa e mobile in Italia. L’offerta ha un costo mensile di 39,99 euro e include anche tanti servizi aggiuntivi, come minuti e giga da poter usare all’estero e il servizio di ricarica automatica.

Chi è cliente TIM anche su rete fissa può attivare l’offerta TIM 5G Power Famiglia e avere giga illimitati ogni mese grazie all’opzione TIM UNICA. Questa opzione permette di associare le SIM dei familiari al contratto di telefonia fissa: si possono aggiungere fino a 6 SIM e riceveranno tutte giga illimitati.

Vodafone

Vodafone offre ai suoi clienti tre offerte con piano dati illimitati:

chi ha la fibra Vodafone su rete fissa può attivare Family+ e, a 9,99 euro al mese, ricevere una SIM con minuti, SMS e giga illimitati con cui poter navigare alla massima velocità:

e, a 9,99 euro al mese, ricevere una SIM con minuti, SMS e giga illimitati con cui poter navigare alla massima velocità: chi non è cliente Vodafone su rete fissa può attivare il piano Vodafone Infinito e avere giga illimitati con una velocità massima di navigazione fino a 10 Mbps. Il piano ha un costo mensile di 24,99 euro al mese e ha un costo di attivazione di 6,99 euro;

e avere giga illimitati con una velocità massima di navigazione fino a 10 Mbps. Il piano ha un costo mensile di 24,99 euro al mese e ha un costo di attivazione di 6,99 euro; chi vuole navigare alla massima velocità può attivare il piano Vodafone Infinito Black Edition, a 39,99 euro al mese e con un costo di attivazione di 6,99 euro.

WindTre

Il piano WindTre Di Più Unlimited 5G è una delle opzioni più economiche attualmente attive. Ha un costo mensile di 29,99 euro e permette di navigare senza limiti alla massima velocità sulla rete 5G dell’operatore. Il piano include anche traffico voce illimitato verso i numeri nazionali e fino a 200 SMS al mese.