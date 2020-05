I primi 38 videogame in uscita con la PS5: la lista

Una data per la presentazione ufficiale ancora non c’è, ma le indiscrezioni sulla PlayStation 5 continuano a uscire con una frequenza talmente regolare da far pensare che oramai sia imminente. Molti leaker ed esperti del settore hanno fissato al 4 giugno la possibile data di presentazione della console, ma in casa Sony le bocche sono cucite e per il momento ancora non trapela nulla.

Le ultime indiscrezioni in ordine di tempo riguardano i videogame che saranno disponibili al lancio. Anche in questo caso Sony è in ritardo: la principale concorrente (la Xbox Series X di Microsoft) ha già mostrato una prima lista di videogame che saranno disponibili per gli utenti. Nonostante la lista non abbia entusiasmato molto gli appassionati (la maggior parte dei titoli erano già conosciuti), Microsoft ha comunque dimostrato di essere in leggero vantaggio. L’azienda giapponese, però, sembra pronto a stupire tutti: in queste ultime ore è trapelata una lista di 38 giochi che saranno disponibili fin dal lancio.

La lista dei 38 giochi disponibili per PS5

La rivista inglese Official PlayStation Magazine UK ha comunicato che nel numero di giugno avrebbe pubblicato la lista dei primi titoli disponibili all’uscita della PS5, ma nel giro di qualche ora la lista è trapelata sulla rete. In totale sono 38 i videogame presenti in questa prima lista, ma nei prossimi mesi se ne aggiungeranno molti altri.

A Rat’s Quest The Way Back Home

Assassin’s Creed Valhalla

Battlefield 6

Chorus

Cygni All Guns Blazing

Dauntless

DiRT 5

Dragon Age 4

Dying Light 2

EA Sports NHL 21

FIFA 21

Godfall

Gods & Monster

Gothic Remake

MicroMan

Moonray

Nith’O Infinity Reborn

Obseerver System Redux

Path of Exile 2, Outirders

PsyHotel

Quantum Error

Rainbow Six Quarantine

Rainbow Six Siege

Redo! Enhanced Edition

Scarlet Nexus

Sniper Elite 5

Soulborn

Starfield

The Elder Scrolls 6

The Lord of the Rings Gollum

The Sims 5

Ultimate Fishing Simulator 2

Vampire The Masquerade Bloodlines 2

Warframe

Watch Dogs Legion

WRC 9

Non ci sono grosse sorprese. Nella maggior parte dei casi si tratta di titoli che erano stati già annunciati nei mesi precedenti, come ad esempio Quantm Error o Path of Exil 2, mentre per altri titoli si tratta di una conferma scontata (Fifa 21, EA Sports NHL 21). DiRT 5, invece, era stato già annunciato per la Xbox Series X ed è quasi scontato che sia disponibile anche per la PS5. Grande interesse per Battlefield 6, titolo che proverà a rilanciare le ambizioni del FPS.

La pubblicazione della lista è un segnale della presentazione imminente della PS5? Difficile dirlo, vedremo nei prossimi giorni cosa accadrà.