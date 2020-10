I prodotti più venduti durante l'ultimo Amazon Prime Day

Amazon Prime Day, ovvero la festa dello shopping per chi aspetta gli sconti per fare acquisti online. E sono veramente molti ad aspettarli, visti i numeri fatti registrare durante l’ultimo Prime Day: 175 milioni di oggetti comprati nel mondo. Italia inclusa, visto che ai nostri connazionali comprare su Amazon piace parecchio.

Paese che vai, shopping che trovi ed è così anche in occasione dell’Amazon Prime Day. Gli italiani, infatti, hanno comprato sia prodotti “globali” che si vendono in tutto il mondo sia prodotti più tipicamente “locali“, in particolare quelli legati al cibo e alla cucina in generale (quindi anche gli elettrodomestici). Anche tra gli italiani, però, hanno spopolato prodotti di marchi famosi e dal prezzo più alto che è più facile comprare in occasione degli sconti e delle offerte lampo di Amazon. E, per non smentirsi mai, una delle categorie di maggior successo durante lo scorso Prime Day è stata quella delle smart TV.

I dati italiani del Prime Day

Il risparmio ottenuto dagli italiani facendo acquisti durante l’ultimo Amazon Prime Day ha toccato i 25 milioni di euro, nel mondo si sono risparmiati in totale 1 miliardo di dollari.

Le categorie di prodotto che hanno catalizzato più acquisti sono state: hardware e informatica, tè, caffè e bevande e prodotti per la cura della casa, accessori per cellulari e arredamento e fai da te. I tre prodotti più acquistati in Italia sono stati, in ordine, NESCAFÉ Dolce Gusto Barista Caffè Espresso, Dash 3-in-1 detersivo monodose e AUKEY Powerbank Caricatore portatile.

I record dell’ultimo Amazon Prime Day

Lo scorso Prime Day su Amazon.it ha fatto segnare dei curiosi record: i clienti italiani hanno acquistato acquistato tante confezioni da 48 rotoli di carta igienica da coprire la distanza tra Milano e Seattle, tante capsule di caffè da poterne offrire almeno uno a tutti gli abitanti di Toscana e Sardegna messi insieme, abbastanza Smart TV 4K da 55 pollici da riempire almeno 12 campi da tennis, in particolare i Philips Smart TV OLED 4K UHD e i Samsung Smart TV 4K UHD.

L’Amazon Prime Day è un evento riservato ai soli iscritti al programma Amazon Prime, chi non è ancora iscritto può attivare gratuitamente l’abbonamento di prova per 30 giorni cliccando qui.