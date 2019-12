Idee regalo Natale 2019 dell'ultimo minuto

Fonte foto: Shutterstock 1 di 11 Regali di Natale last minute Ogni anno la stessa storia: ti riprometti di fare i regali con largo anticipo, ma finisci sempre per dimenticarti qualcuno o, ancora peggio, ti ritrovi a pochi giorni dal 25 dicembre completamente a corto di pacchetti. Niente panico: fortunatamente oggi è possibile acquistare qualsiasi tipo di prodotto in rete. E se proprio non avessi tempo per lo shopping online, potresti affidarti alle classiche gift-card o fare un tour per i negozi della tua città. Se hai in mente una serie di regali tecnologici, come uno smartphone, smart-speaker o anche un robot da cucina, continua a leggere e fatti ispirare.

2 di 11 Galaxy A80 Se sei alla ricerca di uno smartphone da regalare a Natale, il Samsung Galaxy A80 è un’ottima scelta. Si tratta di un dispositivo Android avanzato con diverse funzioni eccellenti. Tra le specifiche più interessanti troviamo l’ampio schermo, caratterizzato da tecnologia New Infinity Display con 6.7 pollici e una risoluzione FHD da 2400x1080 pixel. Il trasferimento dati e la navigazione stabile e veloce sono garantiti dal modulo LTE 4G. Il comparto fotografico non ha da invidiare nulla ai principali dispositivi competitor, infatti ha una tripla fotocamera rotante con un sensore da ben 48 megapixel. La ricarica ultra-rapida e la batteria da 3700 mAh completano l’opera. Ti sembra perfetto? Allora puoi metterlo sotto l’Albero a meno di 450 euro.

3 di 11 Realme 5 Pro Rimaniamo nel comparto degli smartphone, proponendoti un dispositivo low-cost ma con specifiche di tutto rispetto. È l’ideale se vuoi regalare uno smartphone per Natale senza spendere troppo. Il Realme 5 Pro è uno smartphone medio di gamma che si basa sull'architettura Snapdragon 712 con 4GB di RAM e 128GB di memoria interna. Lo schermo è da 6,3 pollici con risoluzione FullHD+. Nella parte posteriore trova posto una fotocamera da 48 megapixel, un sensore grandangolare da 8 Megapixel e due obiettivi da 2 Megapixel per le foto macro e gli scatti in profondità. La batteria è da 4035mAh e supporta la ricarica rapida. Puoi acquistarlo online a meno di 200 euro.

4 di 11 Withings Steel HR Tra i regali tecnologici più cercati del 2019 non mancano gli smartwatch. Ma come orientarsi tra le infinite offerte? Sicuramente il Withings Steel HR lascerà a bocca aperta chi lo riceverà. Il motivo? Non è un semplice orologio intelligente, ma un complice affidabile nel valutare le sessioni di allenamento e il livello generale di benessere dell’organismo. Senza contare il suo design: ha un tocco vintage, ma tanti dettagli che faranno innamorare i più esigenti. La le diverse funzioni spiccano il monitoraggio della frequenza cardiaca h24, il GPS, l’allenamento assistito con il calcolo della capacità cardiovascolare durante l’attività fisica, il monitoraggio del sonno e tante altre opportunità da sfruttare. L’orologio comunica con l’apposita applicazione, dove vengono inviati tutti i dati raccolti. Inoltre, è impermeabile fino a 50 metri di profondità, quindi risulta un regalo perfetto anche per chi pratica nuoto o apnea. Lascialo sotto l’albero e goditi la faccia di chi lo riceve: puoi regalarlo con meno di 140 euro.

5 di 11 Galaxy Tab A10 Se sei alla ricerca di un regalo di Natale 2019 che vada bene sia per adulti che per bambini, il tablet Galaxy Tab A10 non ti deluderà: ha uno schermo da 10.1 pollici con tecnologia TFT e una risoluzione di 1200 x 1920 pixel. Ha due fotocamere: una da 8 megapixel e una da 2 megapixel. Monta su un processore Exynos 7870 octa con 2 GB di RAM e 16 GB di memoria, espandibili con una microSD. Si tratta di un buon prodotto perfetto per ogni fascia d’età ed è disponibile online a circa 245€.

6 di 11 Echo Show 5 Cerchi il regalo di Natale perfetto per chi è sempre al passo con i tempi e vuole trasformare la propria casa in un concentrato di innovazione e tecnologia? Ti consigliamo Echo Show 5, smart display di casa Amazon. È dotato di uno schermo intelligente da 5.5 pollici che, grazie all’assistente virtuale Alexa, è sempre pronto a rispondere ai comandi vocali. Tra le funzioni principali troviamo la gestione del calendario, il meteo, il traffico, la possibilità di seguire una video-ricetta, ma anche la trasmissione di serie tv, TG e naturalmente l’ascolto di musica. Inoltre, permette di controllare tutti i dispositivi intelligenti della casa, come gli interruttori della luce o il termostato. Insomma, è un vero e proprio assistente in grado di eseguire ordini e semplificare la vita con una vasta scelta di funzioni. Vuoi metterlo sotto l’albero? Puoi acquistarlo online a meno di 100 euro.

7 di 11 JBL T450BT Devi fare un regalo ad un amante della musica? Le cuffie Bluetooth lo renderanno felice. Se vuoi andare sul sicuro le JBL T450BT sono tra le migliori sul mercato, soprattutto per l’ottimo rapporto qualità prezzo. Nascono per essere utilizzate in mobilità grazie alla connessione Bluetooth 4.0. Possono essere usate in città ma anche durante una sessione di allenamento e garantiscono un’ottima qualità audio. Inoltre, sono dotate di un microfono integrato che permette anche di usarle in ufficio magari per una videoconferenza o una videochiamata. Il design on-ear consente di non isolarsi completamente dai rumori esterni, pur riuscendo ad ascoltare musica o altro senza problemi o interferenze. Si ricaricano in circa 2 ore e garantiscono 11 ore di autonomia. Farai davvero un figurone senza spendere troppo: le trovi online a meno di 50 euro.

8 di 11 iRobot Roomba 605 Rimanendo in ambito casalingo, non si può non citare uno degli elettrodomestici più in voga degli ultimi anni: l’aspirapolvere robot. Eliminare la polvere dal pavimento senza sforzi fino a poco tempo fa era un sogno irraggiungibile, oggi abbiamo a disposizione prodotti come iRobot Roomba 605 che fa tutto al nostro posto. Basta premere il tasto “clean” e Roomba inizia a muoversi per le stanze della casa e pulire in totale autonomia. È caratterizzato da tre tipi di programmazione in grado di eliminare anche i residui più difficili: dalle briciole, fino ai peli degli animali domestici. È l’unico dotato di due spazzole pulenti che gli permettono anche di passare su tappeti e tessuti senza difficoltà, sollevando lo sporco presente in profondità e rimuovendolo in pochi secondi. Non trascura neanche lo spazio sotto i mobili e gli angoli e i punti più difficili. Chi non lo vorrebbe? Puoi regalarlo spendendo meno di 200 euro.

9 di 11 Robot da cucina Chi non ha nella propria lista un bell’elettrodomestico? Il robot da cucina è un’idea perfetta per chi è sempre alla ricerca di nuovi piatti e ricette da cucinare. Il Bosch MCM3501M MultiTalent 3 è un dispositivo compatto proposto insieme ad una vasta gamma di accessori. Ha una potenza di 800W e tutti i materiali in plastica che stanno a contatto col cibo sono privi di bisfenolo. Senza contare che i pezzi sono facili da montare e possono essere riposti uno dentro l’altro per guadagnare spazio. Un unico elettrodomestico consente di grattugiare, macinare, impastare, affettare e tanto altro ancora. Tutto questo è proposto da Bosh a meno di 100 euro.

10 di 11 Sensori di movimento Con la diffusione degli smart speaker e degli assistenti virtuali, sempre più persone acquistano dispositivi intelligenti per la propria abitazione. Sul mercato si possono trovare tanti prodotti di questo tipo, un’ottima idea regalo per esempio è rappresentata dai sensori di movimento smart. I sensori Philips Hue contribuiscono a rendere più intelligente qualsiasi tipo di abitazione. Sono dei sensori di movimento che permettono di controllare le luci della casa da remoto. L’interruttore si accende non appena avverte un movimento adattando il suo funzionamento agli spostamenti delle persone in casa. Il sensore è molto facile da montare: è wireless, ha un’attaccatura magnetica regolabile e si integra perfettamente con tutti i prodotti della gamma. La tecnologia consente di distribuire la luce in tutta la casa. Insomma, è un regalo che farà impazzire gli appassionati di domotica: mettilo sotto l’albero a meno di 40 euro.