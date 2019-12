Idee regalo Natale 2019 per lei

Fonte foto: Shutterstock 1 di 10 Regali di Natale 2019 per lei Cosa regalare a Natale 2019 alla propria ragazza, compagna o moglie? Una domanda semplice che può mettervi in seria difficoltà: basta poco per sbagliare regalo e passare un brutto Natale. In questa guida all'acquisto cercheremo di aiutarvi, fornendovi utili consigli sui regali di Natale 2019 per lei. Consigli che riguardano esclusivamente prodotti tecnologici, dagli smartphone, allo smartwatch fino ad arrivare all'e-reader.

2 di 10 Galaxy A70 Tra le idee regalo di Natale 2019 per lei non può di certo mancare uno smartphone. Il Galaxy A70 è un'ottima scelta con un buon rapporto qualità - prezzo e uno schermo molto grande e luminoso. Sotto la scocca trova posto un processore Exynos supportato da 6GB di RAM e da 128GB di memoria interna espandibile fino a 512GB con una scheda microSD. L'infinity U-display da 6,7 pollici è caratterizzato da un piccolo notch a goccia. Nella parte posteriore c'è una tripla fotocamera con sensore principale da 32 Megapixel, obiettivo ultra-grandangolare da 8 Megapixel e sensore per gli scatti in profondità da 5 Megapixel. Batteria da 4500 mAh con il supporto alla ricarica rapida. Il prezzo è di poco superiore ai 300 euro.

3 di 10 Huawei Nova 5T Una valida alternativa al Galaxy A70 è il Hauwei Nova 5T. Anche in questo caso ci troviamo di fronte a uno smartphone dal buon rapporto qualità - prezzo e con caratteristiche leggermente migliori rispetto a quello precedente. A bordo troviamo il chipset Kirin 980 (lo stesso presente sul P30 e P30 Pro) supportato da 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. Lo schermo è da 6,26 pollici caratterizzato dalla presenza di un foro frontale dove è inserita la fotocamera da 32 Megapixel. Nella parte posteriore c'è una quadrupla fotocamera con sensore principale da 48 Megapixel, obiettivo grandangolare 16 Megapixel e due sensori da 2 Megapixel per le foto macro e gli scatti in profondità. Batteria da 3750 mAh. Il prezzo del Huawei Nova 5T è di poco inferiore ai 400 euro.

4 di 10 Powerbank Insieme allo smartphone è possibile regalare alla propria fidanzata, compagna, moglie anche un powerbank. Lo smartphone è diventato un dispositivo fondamentale nella vita lavorativa e quotidiana e capita sempre più spesso di arrivare a metà giornata con la batteria completamente scarica. Per questo motivo diventa fondamentale avere una batteria portatile dove ricaricare lo smartphone. Un power bank da 25800 mAh che permette di ricaricare il telefonino almeno 7-8 volte può essere acquistato online a poco meno di 25 euro.

5 di 10 Fitbit Versa 2 Uno smartwatch è un'ottima idea regalo di Natale 2019 per lei. Negli ultimi mesi sono stati lanciati dispositivi sempre più utili e con caratteristiche interessanti. Come ad esempio il Fitbit Versa 2, ideale per monitorare l'attività fisica e il benessere del proprio corpo. Integra anche l'assistente vocale Amazon Alexa per avere informazioni rapidamente. Fitbit Versa 2 monitora la qualità del proprio sonno, il battito cardiaco e le attività quotidiane. L'autonomia della batteria è di circa 5 giorni. Lo smartwatch può essere acquistato online a poco meno di 200 euro.

6 di 10 CMYY Braccialetto Smart Uno dei più grandi problemi dei fitness tracker è il design: è quasi impossibile metterli con abiti eleganti. Questa frase, però, non è sempre vera, come nel caso del braccialetto smart CMYY. Si tratta di un fitness tracker incastonato in un vero braccialetto da donna: monitora i dati sulla propria attività fisica, sul sonno e mostra le notifiche ricevute sullo smartphone. E può essere utilizzato anche quando si fa la doccia grazie alla certificazione IP67. Il costo del braccialetto smart CMYY è di poco superiore agli 80 euro.

7 di 10 Kindle Paperwhite Un lettore e-book è un regalo perfetto per una persona amante della lettura. Il Kindle Paperwhite è tra i modelli migliori presenti sul mercato: ha uno schermo luminoso da 6 pollici, resistente all'acqua e con una batteria che dura diverse settimane. La memoria è da 8GB e permette di salvare centinaia e centinaia di libri. Il costo del Kindle Paperwhite è di circa 130 euro.

8 di 10 Polaroid Snap Touch 2.0 La tua ragazza o moglie ha la passione per la fotografia? Allora la Polaroid Snap Touch 2.0 è il regalo perfetto per Natale 2019. Si tratta di una fotocamera digitale istantanea: si scatta la foto e la si può stampare immediatamente, come si faceva con le vecchie Polaroid. Ha un sensore fotografico da 13 Megapixel e si può collegare allo smartphone tramite Bluetooth. Permette anche di registrare video con una risoluzione 1080p. Il costo della Polaroid Snap Touch 2.0 è di poco inferiore ai 180 euro.

9 di 10 Key Finder Un regalo originale per Natale è sicuramente un key finder. Di che cosa stiamo parlando? Di un dispositivo molto particolare che aiuta le persone a ritrovare gli oggetti scomparsi. Come funziona? Molto semplice: lo si mette all'interno del portafogli, lo si inserisce nella cover di uno smartphone o nel portachiavi e aiuta a ritrovare l'oggetto scomparso. È un localizzatore sempre attivo e che emette un suono quando non riusciamo a trovare un oggetto. Il prezzo è molto basso: poco più di 20 euro.