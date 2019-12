Idee regalo Natale 2019 sotto i 250 euro

Fonte foto: Shutterstock 1 di 11 Migliori regali di Natale 2019 a meno di 250 euro Ormai mancano pochi giorni al Natale, e tu come ogni anno sei ancora in alto mare. Hai già acquistato qualche dono low-cost e ti sei accaparrato le migliori offerte natalizie entro i 100 euro. Ma adesso ti mancano i regali impegnativi, quelli che richiedono impegno e concentrazione, anche se il budget a disposizione è di soli 250 euro. Il mercato ti offre davvero tante alternative: dagli smartwatch di ultima generazione, agli smart-speaker e console, fino ai gettonatissimi smartphone. Continua a sfogliare per scoprire le migliori idee regalo per il Natale 2019 spendendo meno di 250 euro.

Redmi Note 8T Con meno di 250 euro è possibile regalare uno smartphone di tutto rispetto. Tra le varie proposte disponibili sul mercato spicca il Redmi Nove 8T che, nonostante il prezzo vantaggioso offre specifiche che rasentano l'eccellenza. Lo smartphone è caratterizzato da un processore Qualcomm Snapdragon 665 e una scheda grafica Adreno 610. Ha un display ampio da 6.3 pollici con risoluzione 2340X1080 pixel. Il comparto fotografico offre molte soddisfazioni. Infatti, la fotocamera principale ha ben 48 megapixel. Anche il design è accattivante, essenziale e leggero: ciò lo rende un regalo perfetto per chi è sempre alla ricerca di prodotti eleganti ma tecnicamente avanzati. Per averlo bastano meno di 200 euro.

Realme 5 Pro Rimaniamo nel comparto degli smartphone, per proporre un altro prodotto caratterizzato dall'ottimo rapporto qualità/prezzo. Il Realme 5 Pro è tra i dispositivi Android più avanzati del mercato, possiede un display enorme da 6.3 pollici che ricopre praticamente tutta la parte anteriore ed è circondato da una cornice molto sottile. Il comparto fotografico è composto da una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 Megapixel, fotocamera grandangolare da 8 megapixel e due fotocamere da 2 Megapixel per le foto macro e gli scatti in profondità. Batteria da 4035mAh. Per mettere questo dono sotto l'albero occorrono meno di 200 euro.

Huawei Watch GT 2 Tra i regali tecnologici più apprezzati del 2019 troviamo anche gli smartwatch. L'orologio intelligente Huawei Watch GT 2 è tra i più interessanti della categoria. Ha diversi punti di forza pensati per gli amanti dello sport. È caratterizzato da un display OLED che garantisce un'ottima luminosità e autonomia: una singola carica dura fino a 2 settimane. Monta su un chip Kirin A1, sviluppato da Huawei, e anche il display è uno dei più originali del mercato: realizzato in vetro 3D con tecnologia AMOLED da 1,39 pollici e sensibilità al tocco ad alta precisione. Viene definito come il "personal trainer da polso" grazie alle sue 15 modalità di allenamento assistito, suddivise in diversi livelli da scegliere in base alla propria preparazione. Insomma, siamo davanti ad uno smartwatch pensato per il fitness che può essere acquistato a meno di 230 euro.

Garmin Forerunner 235 Rimanendo del campo dei wearable device, un'ottima idea regalo tecnologica è il Garmin Forerunner 235. Si tratta di un cardiofrequenzimetro con GPS capace di rilevare il battito cardiaco al polso senza interruzioni. Inoltre, è caratterizzato da un'ampia gamma di funzioni: misura il numero di passi giornalieri, la distanza percorsa, si possono anche registrare le calorie assunte e calcolare le ore di sonno. L'app per lo smartphone registra tutti i dati che, così, possono essere sempre a disposizione di chi indossa il dispositivo. Insomma, è il regalo perfetto per chi pratica sport e vuole rimanere sempre aggiornato sulle proprie condizioni di salute. Bastano meno di 240 euro per impacchettarlo e rendere felice il tuo amico sport-addicted.

Huawei Mediapad T5 Quando si è indecisi sul migliore regalo di Natale per un ragazzo, il tablet è tra le opzioni più gettonate. Sì, perché questo è uno dei dispositivi più usati ed amati dai giovani. Ma quale tablet regalare senza spendere troppo? Tra le diverse alternative spicca il Huawei Mediapad T5, un dispositivo perfetto per i ragazzi perché dispone di tutte le funzioni necessarie senza grosse pretese. Il display da 10.1 pollici ha una risoluzione FullHD. Anche gli altoparlanti fanno il loro dovere, garantendo un suono strutturato e di qualità. Il design è semplice e sottile, ed è offerto con un Kids Corner, ovvero una serie di contenuti innovativi per i bambini, oltre a una modalità di protezione pensata per garantire la salute degli occhi e il mantenimento della postura corretta. Questo dono, perfetto per i bambini e ragazzi più tecnologici, è disponibile a meno di 210 euro.

Amazon Echo Show Potrà sembrare strano ma con meno di 250 euro si può acquistare anche lo smart display più completo della gamma Echo, un gadget perfetto per chi ha sposato totalmente la causa della domotica. Una casa intelligente ha però bisogno di apparecchi all'avanguardia, e in questo Amazon Echo Show (2° generazione) è tra i migliori. Questo dispositivo permette di collegare luci e prese wireless, usare il citofono da remoto, comandare il termostato di casa ovunque ci si trovi e così via. Insomma, è un vero e proprio assistente virtuale. Le misure sono piuttosto importanti (25cm di larghezza, 13 di profondità e 18 di altezza) così come le funzioni disponibili. Infatti, è possibile inviare numerosi comandi vocali ad Alexa: per esempio, si può chiedere all'Echo Show di avviare una serie dal proprio account Amazon Prime Video oppure, abilitando l'app di GialloZafferano, si possono richiedere ricette e ancora navigare online tramite messaggi vocali, fare videochiamate, shopping online, azionare le videocamere di sicurezza intelligenti e così via. Si avrà quindi a disposizione un grande display per ogni esigenza. Insomma, è un dispositivo da non farsi scappare, soprattutto per un ottimo rapporto qualità prezzo: si può acquistare a meno di 250 euro.

Sonos One Lo smart speaker è uno dei regali più apprezzati degli ultimi anni, soprattutto dagli amanti della musica. Sonos One infatti non è un semplice altoparlante ma un deejay personale che trasmette musica in alta qualità in tutti gli ambienti che desideri. Può essere gestito tramite comandi vocali oppure tramite l'app collegata per avere un'esperienza d'uso senza limiti. Il suo design è compatto ed elegante, caratteristica che lo rende adattabile a qualunque spazio: dalla cucina alla camera da letto. È resistente all'umidità quindi può essere posizionato addirittura in bagno. Può anche trasmettere notiziari, impostare la sveglia, rispondere alle domande grazie ad Alexa, AirPlay e Google Assistente integrati. Dispone di un processore aggiornato, ampia memoria e tecnologia Bluetooth Low Energy (BLE) che può essere usata per comunicare con smartphone o tablet. Se vuoi stupire un appassionato di musica, ti bastano meno di 230 euro.

Kindle Oasis L'e-reader è tra i classici regali di Natale capaci di conquistare gli amanti della lettura, e non solo. Infatti, potrebbe essere un'ottima soluzione anche per chi non ha mai aperto un libro di carta, ma non disdegna provare prodotti innovativi e tecnologici. Qual è l'oggetto che potrebbe scatenare una tale rivoluzione? Uno dei migliori sul mercato è il Kindle Oasis. Il display è il top della categoria, caratterizzato da tecnologia Paperwhite e design a filo, oltre ad un'ottima luminosità. Quest'ultima si può regolare, da bianco ad ambra, in modo da poter leggere anche di notte. Resiste all'acqua quindi può essere tranquillamente usato anche dentro una vasca o in piscina. Infine, soddisfa anche i lettori più accaniti perché garantisce l'accesso a milioni di libri. È tra i regali migliori da far trovare sotto l'albero e si può acquistare ad un prezzo di 249.99 euro.

Bose QuietComfort 35 Anche tu hai quell'amico o collega che non rinuncerebbe mai ad un po' di musica anche mentre lavora in ufficio o fa una passeggiata al parco? Purtroppo, non sempre è possibile usare l'altoparlante, quindi in questo caso un paio di cuffie ultra-tecnologiche sono perfette per lui. Le cuffie Bose QuietComfort 35 wireless garantiscono un'ottima esperienza d'ascolto in ogni ambiente grazie a tre diversi livelli di riduzione del rumore. Alexa o Google Assistente possono essere incorporati in modo da inviare comandi vocali ed eseguire le operazioni senza toccare il dispositivo collegato. È ottimo anche per parlare al telefono senza interferenze grazie al sistema antirumore e quello di acquisizione ottimizzata della voce che caratterizza i due microfoni. Il design è essenziale, elegante e molto discreto. Insomma, queste cuffie sono uno spettacolo per gli occhi e le orecchie, ma anche per il portafogli: la perfezione è proposta a meno di 250 euro.