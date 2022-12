Il termometro smart in offerta che comandi con Alexa

Il controllo della temperatura e della percentuale di umidità relativa aiuta a calibrare i sistemi di riscaldamento e raffrescamento e a mettere in atto un buon risparmio energetico, tutelando al contempo la nostra salute. Negli ultimi anni tutto ciò è diventato ancora più importante, sia per la crisi climatica che per quella energetica (siamo tutti vittime del carobollette) ma, per fortuna, è diventato anche più semplice grazie alla domotica.

I sensori del sistema di monitoraggio Diivo WiFi hanno esattamente questo compito, sono gestibili da remoto e possono essere inseriti in un sistema di riscaldamento intelligente, offrendo ben di più di un tradizionale termostato. Ad esempio la compatibilità con Amazon Alexa e Google Home. Sì, ma a che prezzo? Molto meno di quanto si possa pensare, grazie all’offerta Amazon con coupon.

Diivoo WiFi Termoigrometro: come funziona

Diivoo WiFi Termoigrometro: come funziona

L’igrometro e termometro Diivo WiFi è un kit composto dall’hub WiFi e da tre sensori a batteria da collocare dove vogliamo rilevare la temperatura e l’umidità relativa.

L’utilità del Diivoo WiFi consiste nel poter monitorare, attraverso l’app universale Smart Life, la temperatura e la percentuale di umidità presente in casa. A questa funzione prettamente informativa, comunque utile per la nostra salute, Diivoo WiFi aggiunge il tocco smart: è infatti possibile inserire questi termometri in un impianto di riscaldamento intelligente.

In questo modo è possibile farli funzionare da termostati, oppure gestire la temperatura in base al salire e scendere dell’umidità per evitare di ritrovarsi in una casa fredda e umida. Al contrario, quando l’aria è troppo secca, è possibile azionare un umidificatore. Ma anche proprio l’opposto, in estate: se c’è troppa umidità azioneremo il deumidificatore.

La temperatura rilevata viene inviata all’hub ogni 10 minuti e questo, secondo qualcuno, potrebbe essere un problema. In realtà, però, un lasso di tempo non troppo breve impedisce l’accensione e lo spegnimento troppo frequente della caldaia o del condizionatore.

Tutto questo sarà facile da gestire, perché Diivoo WiFi è compatibile sia con Amazon Alexa che con Google Home, quindi potremo usarlo per creare delle routine in cui il cambio di temperatura o umidità innesca l’azione di un altro dispositivo.

Il tutto anche da remoto, senza la necessità di essere presenti fisicamente in casa a regolare alcunché, e in più anche con un buon sistema di avvisi, che consente di ottenere sul proprio smartphone una notifica ogni volta che il termometro rileva una determinata temperatura o percentuale di umidità.

Infine, è possibile avere sempre sottomano tabelle e grafici dei valori rilevati dal dispositivo negli ultimi due anni di attività, per conoscere nel dettaglio le variazioni di temperatura e, ad esempio, capire se il sistema di riscaldamento e/o raffreddamento sta lavorando a dovere.

Diivoo WiFi: l’offerta Amazon

Il bello della domotica moderna è che non costa molto: il prezzo di listino di un dispositivo utile come Diivoo WiFi è di appena 65,99 euro su Amazon. Chiaramente non è un dispositivo professionale (anche se il produttore dichiara un errore massimo di 0,2 gradi di temperatura e 1,8% di umidit) ma con il coupon del 20% attualmente disponibile il prezzo di Diivoo WiFi scende a soli 52,79 euro. A questa cifra che volete di più?

