Quali sono i nuovi prodotti Ikea per il gaming

La notizia era già nota da tempo, così come il partner, e ad esso si concretizza: il colosso svedese dell’arredamento Ikea ha crato una linea di mobili dedicati agli appassionati di gaming e l’ha realizzata in collaborazione con un esperto del settore: Asus ROG. I prodotti della nuova linea gaming Ikea sono una trentina, saranno in vendita da ottobre nei negozi ma si possono visionare già adesso sul sito Ikea.

Una decisione non del tutto inattesa, vista l’importanza che hanno acquisito i mobili per i gamer: ogni anno, infatti, si vendono milioni di scrivanie, sedie anatomiche e accessori di ogni tipo dedicati proprio ai videogiocatori. Un mercato nel quale Ikea vuole entrare, ma così di nicchia che non gli bastava il suo (enorme) nome per farlo e, di conseguenza, si è dovuta affidare ad Asus ROG che, al contrario, è uno dei marchi più apprezzati dai videogiocatori. Va aggiunto, poi, che sempre più spesso i prodotti da gaming vengono acquistati anche da chi non gioca neanche e il perché è facile da spiegare: sono prodotti molto attenti all’ergonomia, perché gamer e streamer passano moltissime ore seduti davanti al computer. Un prodotto per il gaming, quindi, spesso è utile anche per lo smart working.

Prodotti gaming Ikea: quali sono

Parliamo di prodotti e non di mobili perché, in realtà, oltre ai mobili Ikea ha presentato anche tanti accessori. L’assortimento è diviso in sei linee di prodotto, che come sempre accade per i mobili Ikea hanno nomi impronunciabili: UPPSPEL, LÅNESPELARE, MATCHSPEL, GRUPPSPEL, UTESPELARE e HUVUDSPELARE.

L’apporto di Asus ROG si è limitato alla linea UPPSPEL, mentre tutto il resto è stato progettato da Ikea. Nel complesso stiamo parlando di scrivanie e sedie da gaming, una cassettiera, un porta tazze, un tendifilo per mouse, un cuscino per il collo, una lampada ad anello altri accessori. Le scrivanie e le sedie sono divise in varie fasce di prezzo: da 99 a 499 euro per le scrivanie, da 55 a 149 euro per le sedie.

Accessori gaming Ikea: quali sono

Tra questi prodotti, quindi, ci sono anche degli accessori. Anche loro saranno apprezzati anche dai non gamer, visto che possono risultare molto utili a chi passa molto tempo a lavorare al computer.

Ad esempio il tendifilo per mouse LÅNESPELARE da 9,95 euro, o il supporto per cuffie della stessa linea da 13 euro. Per non parlare della stilosissima mano in legno da scrivania LÅNESPELARE che, in realtà, è un supporto per cavi e accessori vari e costa 19,95 euro.