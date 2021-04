Il 4 maggio 2021 chiuderà per sempre Yahoo Answers, la piattaforma di domande e risposte lanciata da Yahoo nel 2004, arrivata in Italia nel 2005, che ha fatto un pezzo di storia del Web. Chi ha ancora un profilo sulla piattaforma ha tempo fino al 30 giugno per fare il download dei propri dati, delle proprie domande e delle proprie risposte.

Dopo il 30 giugno di Yahoo Answers non resterà più traccia, neanche l’archivio e questo ha fatto infuriare gli utenti più nostalgici. Ma la piattaforma di Yahoo, ormai, non solo non ha più molto senso ma è anche difficilissima da gestire perché si è trasformata in qualcosa di molto diverso rispetto a quello che era alla nascita. E’ successo spontaneamente, a causa dell’evoluzione stessa del Web che in quasi 17 anni ha letteralmente cambiato faccia, abitudini e, soprattutto, ha cambiato utenti. In un mondo in cui dominano le app, specialmente quelle dei social, non c’è più spazio per un posto come Yahoo Answers.

Cosa era Yahoo Answers

Come dice il nome stesso, Yahoo Answers è (era) una piattaforma dove fare domande e ricevere risposte. Nel 2004 non c’erano ancora i social, Wikipedia era nata da pochissimi anni e ancora era molto lontana dall’essere l’enciclopedia che conosciamo oggi e Google era ancora un motore di ricerca e non, come è invece oggi, un motore di risposte.

Yahoo Answers rispondeva all’esigenza degli utenti di trovare una risposta alle proprie domande, attingendo alla conoscenza collettiva di migliaia, poi milioni, di utenti collegati tutti alla stessa piattaforma. Quando è nato, quindi Yahoo Answers aveva senso, aveva tantissimo senso.

Poi, però, il Web è cambiato profondamente e, allo stesso tempo, su Yahoo Answers sono arrivati milioni di utenti che frequentavano la piattaforma con ben altro spirito: fare domande e dare risposte goliardiche, se non addirittura fare i troll.

Così, lentamente, Yahoo Answers è diventato un luogo di ritrovo, un “pre-social" dove mostrare a tutti la propria ironia (e dove sono nate persino delle coppie). Il “pre-social“, però, è stato schiacciato dai social veri che sono arrivati poco dopo e anche la seconda vita di Yahoo Answers è giunta al termine.

Oggi, per ammissione stessa di Yahoo, la moderazione della piattaforma è difficilissima e la sua esistenza stessa non ha più alcun senso economico. Yahoo Answers ormai costa troppo, per questo verrà chiuso anche l’archivio.

Come sopravvivere a Yahoo Answers

La chiusura dell’archivio di Yahoo Answers vuol dire anche la cancellazione di tutti gli interventi (sia le domande che le risposte) fatte in oltre tre lustri dagli utenti. Chi è particolarmente affezionato a questo materiale può scaricarlo, ma ha tempo fino al 30 giugno 2021.

Come scaricare i propri dati da Yahoo Answers

Yahoo ha previsto una procedura, a dire il vero non molto intuitiva, per scaricare i propri dati Yahoo Answers. La procedura parte dalla pagina “Dashboard e controlli sulla privacy“, dove è necessario cliccare sul logo Yahoo e accedere al proprio account inserendo nome utente e password.

A questo punto bisogna scorrere verso il basso fino a “Scarica e visualizza i tuoi dati Yahoo" e fare click su “Scarica i miei dati“. Poi bisogna selezionare solo Yahoo Answers e cliccare su “Avanti" e inserire un indirizzo email al quale ricevere il link per il download del pacchetto dati.

Poi si dovrà fare click su “Richiedi download" e, infine, su “Fatto“. Come tutte le procedure di questo tipo anche quella per richiedere i propri dati di Yahoo Answers potrebbe richiedere qualche ora, se i dati da scaricare sono molti.