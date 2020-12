Il Cashback parte domani, cosa devi fare oggi

AGGIORNAMENTO: si segnalano numerosi problemi nell’espletare la procedura descritta per abilitare le carte di pagamento ai fini del Cashback: maggiori informazioni in questo articolo

Ci siamo: domani è l’8 dicembre, data di inizio del Piano Cashback del Governo italiano. Si parte con il Cashback di Natale, che permetterà ai cittadini che partecipano al programma di recuperare fino a 150 euro sugli acquisti fatti dall’8 al 31 dicembre con alcuni tipi di pagamento elettronico.

Per partecipare ci sono due metodi soli: scaricare, installare e configurare l’app IO, facendo una procedura che richiede lo SPID o la CIE, oppure usare una delle tre carte compatibili col Cashback senza SPID. Chi ha già fatto la prima procedura, però, non è ancora pronto perché c’è un ulteriore passo da fare per ottenere il cashback: attivare le carte di pagamento salvate su IO.

Cashback: bisogna aggiornare l’app IO

Nei giorni scorsi milioni di italiani hanno scaricato IO e, non senza riscontrare problemi tecnici, hanno inserito le proprie carte di pagamento da usare per accumulare il cashback.

Per risolvere i problemi tecnici è stata rilasciata una nuova versione dell’app sia per Android (versione 1.11.0.2, aggiornata il 6 dicembre, clicca qui per il download sicuro) sia per iOS (versione 1.11.0, aggiornata il 6 dicembre, clicca qui per il download sicuro). Il primo passo per iscriversi al cashback tramite IO, quindi, è quello di aggiornare l’app.

Cashback: come attivare le carte di pagamento

Con l’app aggiornata all’ultima versione disponibile è finalmente possibile attivare le carte che sono state già registrate su IO. A partire dal 7 dicembre 2020 e in qualsiasi momento successivo fin tanto che dura il Programma Cashback il cittadino può entrare nella sezione Portafoglio e premere sul pulsante “Cashback“.

Qui troverà l’opzione “Attiva il Cashback” e dovrà accettare i termini e le condizioni, compresa la Privacy Policy. Poi sarà necessario inserire l’IBAN del conto corrente sul quale si vogliono ricevere i rimborsi e scegliere quali metodi di pagamento attivare, tra quelli salvati nella sezione Portafoglio.

A questo punto tutte le carte inserite nel Portafoglio che l’utente ha scelto sono abilitate e possono essere usate per accumulare cashback e ottenere il rimborso fino a 150 euro.

Il cashback man mano accumulato a partire dall’8 dicembre sarà visibile nella sezione Portafoglio dell’app IO. Non è necessario fare acquisti sempre con la stessa carta, perché tutte le carte abilitate con la procedura già descritta concorrono a generare insieme il cashback.

Cashback: quali carte sono compatibili col programma

Non tutte le carte e le app di pagamento sono compatibili con il programma Cashback dal primo giorno. E’ però disponibile un elenco dei circuiti e di ciò che si può fare con ogni tipo di carta su IO (per sapere tutto quello che puoi fare con IO leggi qui):

-Circuito American Express

American Express (Numero carta: 15 cifre – Codice di sicurezza: 4 cifre)

Pagamenti su IO: Sì

Cashback: Sì

-Circuito Maestro

Maestro PagoBANCOMAT (Numero carta: 19 cifre – Codice di sicurezza: 3 cifre)

Pagamenti su IO: No

Cashback: Sì

Pagamenti su IO: No

Cashback: Parziale (seleziona “Carta di credito, debito o prepagata“)

Pagamenti su IO: No

Maestro Postamat (Numero carta: 8 cifre)

Pagamenti su IO: No

Cashback: Sì (tramite app BancoPosta)

-Circuito Postamat

MasterCard Postamat (Numero carta: 16 cifre – Codice di sicurezza: 3 cifre)

Pagamenti su IO: Sì

Cashback: Sì

Pagamenti su IO: Sì

Cashback: Sì

Pagamenti su IO: Sì

Cashback: Sì

Pagamenti su IO: No

Cashback: Sì (tramite app BancoPosta)

-Circuito V-Pay

PagoBANCOMAT V-Pay (Numero carta: 8 cifre)

Pagamenti su IO: No

Cashback: Parziale (seleziona “Carta PagoBANCOMAT“)

Pagamenti su IO: No

Cashback: Parziale (seleziona “Carta PagoBANCOMAT“)

-Circuito Diners

Carta Diners (Numero carta: 14 cifre – Codice di sicurezza: 3 cifre)

Pagamenti su IO: No

Cashback: No

-Circuito Mastercard

MasterCard PagoBANCOMAT (Numero carta: 16 cifre)

Pagamenti su IO: Sì

Cashback: Sì

Pagamenti su IO: Sì

Cashback: Sì

-Circuito Visa V-Pay

Revolut (Numero carta: 16 cifre – Codice di sicurezza: 3 cifre)

Pagamenti su IO: No

Cashback: Sì

Pagamenti su IO: Sì

Cashback: Sì

Pagamenti su IO: Sì

Cashback: Sì

-Circuito JCB

Carta JCB (Numero carta: 15 cifre – Codice di sicurezza: 3 cifre)

Pagamenti su IO: No

Cashback: No

Pagamenti su IO: No

Cashback: No

-Circuito Visa Electron

Visa Electron (Numero carta: 16 cifre – Codice di sicurezza: 3 cifre)

Pagamenti su IO: Sì

Cashback: Sì

Cashback: quali App sono compatibili col programma

Infine, sono ancora poche le app di pagamento compatibili con il Cashback e in generale con l’app IO. Ecco la situazione attuale: