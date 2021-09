Il film di Luther arriverà su Netflix con due nuovi attori

Dopo cinque stagioni di successo, tutte disponibili sulla piattaforma Netflix, Luther diventerà un film. Torna dunque l’ispettore della polizia londinese interpretato da Idris Elba. Vedremo nuovamente all’opera il suo talento e chissà se la sua mente brillante riuscirà a tenerlo a bada dalle sue irrefrenabili passioni.

L’ultima stagione della serie poliziesca Luther è andata in onda nel 2019. Da allora milioni di fan si sono chiesti e hanno sperato in un proseguo delle storie. In queste ore la speranza è stata esaudita con un post apparso sull’account ufficiale della piattaforma Netflix che parla proprio di Luther. Nessun trailer o immagini ufficiali e non vi è traccia di trama del film, ma ci sarà. I primi due membri del cast ufficiali sono Andy Serkis e Cynthia Erivo che si aggiungono ovviamente al protagonista Idris Elba. Nelle prossime settimane saranno intense le riprese per il nuovo viaggio nel mondo del crime.

Il post di Netflix e il protagonista

L’ufficialità è arrivata direttamente dalla piattaforma di streaming qualche giorno fa. "L’ispettore Idris Elba torna a scaldarci i cuori in un film. Perderselo sarebbe un delitto".Poche parole, ma dritte al dunque. Sono trascorsi due anni dall’ultima stagione della serie e Idris Elba torna a vestire i panni dell’ispettore di polizia che lo ha reso famoso, oltre essere uno tra i personaggi più iconici da lui interpretati.

Idris Elba grazie ai panni dell’affascinante ispettore di polizia John Luther ha anche ricevuto candidature a prestigiosi riconoscimenti e premi per la tv. Nel 2012 ha vinto un Golden Globe e Screen Actors Guild Awards come miglior attore per la mini serie Luther. Finalmente il suo personaggio più amato sbarca sul grande schermo.

Anticipazioni sul cast di Luther

Andy Serkis e Cynthia Erivo faranno parte del cast del film Luther e saranno tra i personaggi principali. Erivo interpreterà un collega di John, molto dedito al lavoro, alla giustizia e con valori forti. Ad Andy Serkis spetta invece il ruolo del cattivo per antonomasia: il criminale al centro della storia che dovrà essere arrestato.

Neil Cross, creatore della serie è anche lo sceneggiatore del film. La regia invece è stata affidata a Jamie Payne che ha diretto con successo altri spettacoli televisivi come Outlander o The Alienist oltre a essere stato il regista dell’ultima stagione prodotta di Luther.

Le riprese per la produzione della pellicola sono state avviate di recente: non esiste una data di uscita, né di un possibile trailer, né tanto meno quella del film. I più ottimisti vociferano di una premiere nel corso del 2022. Quello che sappiamo e che abbiamo tutto il tempo per rivedere le cinque stagioni di Luther e altre serie simili nei prossimi mesi in attesa nella messa in onda esclusiva del film su Netflix.