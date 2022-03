Il kit per dimagrire risparmiando

La bella stagione si avvicina, per fortuna, ma la prova costume anche, purtroppo. Non tutti siamo pronti, inutile mentire: ci dobbiamo dare da fare per perdere i chili di troppo accumulati durante l’inverno. La primavera è la stagione per farlo, grazie alle giornate più lunghe e più calde.

Una smartband è lo strumento che ci può aiutare, perché può monitorare il nostro esercizio fisico e dirci se lo stiamo facendo bene o se dobbiamo modificare qualche cosa. Una bilancia smart è la ciliegina sulla torta, perché oltre a dirci se stiamo veramente perdendo peso ci dirà anche se stiamo perdendo grasso o massa magra e registrerà la nostra progressione (si spera) nel tempo. Insomma: per dimagrire serve tanta pazienza, forza di volontà e un kit smart per tenere tutto sotto controllo. Per la pazienza e la forza di volontà non vi possiamo aiutare, per il kit smart sì: ecco l’offerta che fa per voi, una smart band e una “smart scale" entrambe di Xiaomi, entrambe in sconto su Amazon.

Xiaomi: smart band + bilancia smart

Il kit in questione è formato dalla Xiaomi Mi Band 6, notissima fitness band tra le più apprezzate sul mercato, e dalla bilancia intelligente Xiaomi Mi Body Composition Scale 2, meno conosciuta ma altrettanto valida.

La Mi Band 6 è la versione senza chip NFC per i pagamenti, cosa che se vogliamo dimagrire probabilmente è un pro e non un contro: non potremo fare una sosta al bar durante la sessione di allenamento.

Per il resto alla Mi Band 6 non manca niente: schermo da 1,56 pollici AMOLED che si vede bene anche sotto il sole, 30 modalità di allenamento tracciabili (così non avete scuse), monitoraggio della saturazione di ossigeno nel sangue (Sp02), monitoraggio del sonno, impermeabilità fino a 50 metri e fino a 14 giorni di autonomia.

La Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 è invece una bilancia pesapersone digitale smart, che misura anche l’Indice di Massa Corporea, la percentuale di massa magra e massa grassa (tramite analisi dell’impedenza bioelettrica) e riesce a pesare dai 100 grammi ai 150 chili.

Si connette allo smartphone tramite Bluetooth 5.0 e può memorizzare fino a 16 profili utente, riconoscendo da sola l’utente che si sta pesando.

Smart band + bilancia smart: l’offerta Amazon

Il kit composto da Xiaomi Mi Band 6 e Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 ha un prezzo di 79,98 euro, ma al momento è in sconto su Amazon (con entrambi i prodotti venduti e spediti da Amazon) e costa solo 60,89 euro (-19,09 euro, -23%).