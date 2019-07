Il mantello dell'invisibilità di Harry Potter esiste davvero

26 Luglio 2019 - Ben ventidue anni fa usciva il primo volume in lingua inglese di Harry Potter firmato da J.K. Rowling. Incantesimi e magie hanno fatto sognare i fan di tutto il mondo, non solo i più accaniti, ma un oggetto in particolare tra tutti quelli utilizzati dai piccoli studenti della scuola di magia è senza ombra di dubbio quello più famoso e desiderato: il mantello dell’invisibilità.

Un desiderio che oggi, per la gioia di tutti i fan e i cosplayer di Harry Potter, diventa realtà grazie ad una collaborazione tra la Warner Bros e l’azienda inglese Wow!Stuff. La Wow!Stuff, specializzata nella produzione di giocattoli e gadget, ha prodotto e messo in vendita il celebre Invisibility Cloack, il prezioso mantello donato da Silente ad Harry Potter che rende invisibile tutto quello che copre, sia cose che persone.

Il mantello dell’invisibilità: come funziona

L’esterno del mantello è molto simile a quello visto nei film di Harry Potter, mentre l’interno è rivestito da un fodera verde, l’elemento magico per così dire. Infatti, il mantello dell’invisibilità funziona come un green screen e sfrutta i la tecnica utilizzata per gli effetti speciali durante le riprese cinematografiche combinata alla realtà aumentata. Basta indossare il mantello con il lato verde rivolto verso l’esterno, scattare una foto o registrare un breve video con l’apposita app di Wow!Stuff ed il gioco è fatto: scompariremo come per magia.

Il mantello dell’invisibilità: dove comprarlo

Il mantello è lungo circa 140 cm ed è adatto a tutti, a partire dai sei anni di età, mentre l’applicazione di Wow!Stuff è gratuita e gira sia su iOS che su Android. Il mantello dell’invisibilità può essere acquistato online sul sito The Harry Potter Shop at Platform 9 3/4 ed è attualmente disponibile in versione Deluxe che, oltre a comprendere una versione speciale del mantello ornato da preziose rifiniture di pregio, offre in dotazione anche un comodo treppiedi per far funzionare al meglio l’innovativo gadget. Il costo è di 60 sterline, poco più di 66 euro.