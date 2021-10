Il miglior smartwatch Huawei adesso costa meno

Le difficoltà di Huawei nel settore degli smartphone, per i quali non può più usare tecnologia 5G né il sistema operativo Android a causa del ban americano, non sembrano affatto toccare un altro settore in cui il colosso cinese è fortissimo: quello degli smartwatch. L’offerta di orologi intelligenti del produttore asiatico, infatti, è vasta e di qualità, con il modello Huawei Watch 3 Pro come punta di diamante.

Il recente lancio di Huawei Watch GT3 e Watch Fit mini, infatti, non ha modificato la parte alta della gamma perché entrambi questi nuovi modelli hanno caratteristiche tecniche, materiali e prezzi inferiori rispetto al Watch 3 Pro. Quest’ultimo, tra l’altro, è disponibile sia con cassa e braccialetto in titanio (Huawei Watch 3 Pro Elite) che con cassa in titanio e cinturino in pelle (Huawei Watch 3 Pro Classic). In entrambi i casi si tratta di smartwatch di alto livello, con specifiche tecniche importanti e una elevata qualità costruttiva. Dei top di gamma, insomma, con dei prezzi congrui alle caratteristiche. Cioè non bassi. Tuttavia, è importante sapere che al momento Huawei Watch 3 Pro Classic è in sconto su Amazon e costa un bel po’ meno.

Huawei Watch 3 Pro Classic: caratteristiche tecniche

Huawei Watch 3 Pro Classic è la versione in titanio e pelle di Huawei Watch 3 Pro. Si tratta di uno smartwatch da uomo di grande impatto visivo, grazie alla cassa da ben 48 millimetri e all’elegante cinturino in pelle marrone. Il display, un AMOLED da 1,43 pollici e 466×466 pixel, è protetto dal vetro, mentre la placca posteriore è in ceramica.

Il chip proprietario (da tradizione Huawei) è affiancato da 2 GB di RAM e 32 GB di spazio di archiviazione mentre il sistema operativo è HarmonyOS 2.0. Ricchissima la dotazione di sensori: c’è il sensore di accelerazione, il giroscopio, il sensore geomagnetico, il sensore ottico di frequenza cardiaca, quello per la saturazione dell’ossigeno nel samgue (Sp02), quello per la luce ambientale, il barometro e il sensore di temperatura.

Non meno ricco l’elenco delle connessioni disponibili: Wi-Fi, Bluetooth 5.2, 4G (con eSIM), GPS, NFC (per i pagamenti contactless). Non c’è la porta USB perché la ricarica è wireless, a 10W. La batteria è veramente grande: 790 mAh (autonomia massima di 21 giorni con una carica). Infine, c’è anche il microfono per fare le chiamate telefoniche.

Unico neo di questo smartwatch di alta gamma Huawei è il peso: con dimensioni così importanti e materiali così robusti si attesta intorno ai 60 grammi, cinturino escluso.

Huawei Watch 3 Pro Classic: l’offerta Amazon

Il prezzo di listino di Huawei Watch 3 Pro Classic è abbastanza elevato, ma giustificato dai materiali e dall’ottima dotazione tecnica: per metterselo al polso servono infatti 499 euro. Per fortuna al momento il top di gamma degli smartwatch Huawei è in sconto su Amazon e il prezzo finale scende a 441,30 euro (-57,70 euro, -12%), venduto e spedito da Amazon. Inizia ad essere un prezzo decisamente interessante per uno dei migliori smartwatch sul mercato.

Huawei Watch 3 Pro Classic – Smartwatch da 1,43 pollici 48mm – Cassa in titanio e cinturino in pelle