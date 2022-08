Il mini PC per fare tutto è al minimo storico: offerta da non perdere

Quando c’è la necessità di acquistare un PC fisso, sono moltissimi i fattori da tenere in considerazione. Nel difficile percorso di scelta, prima ancora di arrivare alle specifiche, si possono valutare parecchie altre cose, come ad esempio la destinazione d’uso, lo spazio fisico a disposizione e, perché no, il rapporto qualità-prezzo che un prodotto può offrire.

Molti potrebbero pensare che l’acquisto di un mini PC possa significare fare alcune rinunce, credendo che in un formato compatto non possano rientrare componenti tali da garantire prestazioni di altissimo livello e un’affidabilità generale incredibile. Oggi, ormai, non è per forza una verità: alcuni produttori, tra cui MinisForum, realtà nota per la realizzazione di mini PC di altissimo livello e dall’ottimo rapporto qualità-prezzo, riescono a sfornare prodotti interessantissimi. MinisForum EliteMini HM90 è l’esempio lampante: un mini PC che può contare su un processore di fascia altissima, accompagnato da un più che adeguato quantitativo di RAM e su 512 GB di spazio di archiviazione, e su una buona dotazione di porte; il tutto a un prezzo molto piccolo.

EliteMini HM90: caratteristiche tecniche

Il MinisForum EliteMini HM90 è un mini PC Windows potente, realizzato con un design piacevole alla vista e con una qualità costruttiva davvero notevole.

Le prestazioni, praticamente da PC fisso standard, sono garantite dalla presenza della piattaforma AMD Ryzen 9 4900H, realizzata in collaborazione con AMD e capace di unire le prestazioni della CPU a 8 core (frequenza operativa 3,3 GHz, con turbo boost a 4,4 GHz) con quelle di una grafica AMD Radeon, integrata ma che comunque consente di svolgere praticamente tutto ciò che gli utenti abbiano in mente tranne i giochi più pesanti.

Lato memorie, troviamo ben 32 GB di memoria RAM di tipo DDR4 e 512 GB di spazio di archiviazione messi a disposizione da un velocissimo SSD PCIe: sono, inoltre, presenti altri due slot per espandere l’archivio tramite due SSD (o HDD) da 2,5 pollici.

Per quanto riguarda il resto della dotazione, l’EliteMini HM90 mette a disposizione dell’utente una dotazione porte davvero completa: da un lato del computer, troviamo una porta HDMI e una porta DisplayPort, quattro porte USB standard 3.0, due porta LAN (una Gigabit e una 2.5 Gigabit) e la porta di alimentazione a 19 W; dall’altro lato, oltre al tasto per l’accensione, troviamo i jack da 3,5 mm per il microfono e per collegare cuffie o altoparlanti, altre due porte USB 3.1 e una porta USB Type-C con uscita video.

Tutte queste specifiche, contenute in una scocca molto compatta ma che riesce a tenere a bada le temperature grazie al design interno e grazie ad un efficace sistema di dissipazione del calore, lo configurano come un mini PC capace di stare dovunque lo si metta: può andare bene per l’ufficio, per lo studio, per l’intrattenimento e perfino per i videogiocatori se non si sale troppo con la risoluzione video.

EliteMini HM90: l’offerta Amazon

EliteMini HM90 è già di per sé molto conveniente, anche basandoci unicamente sul prezzo di listino di 809,99 euro: a questo prezzo, è molto difficile trovare di meglio.

Considerando, inoltre, che su Amazon è possibile acquistarlo in offerta bomba, al suo minimo storico, lui diventa assolutamente la scelta per coloro che cercano un pc fisso compatto ma che non rinunci minimamente alle prestazioni: costa appena 688,48 euro (-15%, -121,51 euro).

MinisForum EliteMini HM90 – AMD Ryzen 9 4900H – Memoria 32/512 GB