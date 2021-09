Il monitor LG 32 pollici 4K da comprare subito e trasformare in Smart TV

Ci sono due cose alle quali, budget permettendo, che chi cerca una Smart TV oggi non dovrebbe rinunciare: la qualità dello schermo, garantita soprattutto dal produttore, e il dettaglio delle immagini, garantito dalla risoluzione 4K. Ma, come dicevamo, budget permettendo e non tutti i budget permettono di comprare il miglior prodotto disponibile.

Tra gli Smart TV più desiderati, infatti, ci sono i modelli LG da 32 pollici 4K, che però non esistono visto che al momento il produttore coreano ha in gamma solo modelli 4K da 43 pollici in su. C’è però, in questo momento, una occasione da non farsi scappare: un ottimo monitor LG da 32 pollici, con un ottimo pannello, con un ottimo sconto sul prezzo, che è possibile trasformare in una Smart TV di ultima generazione abbinandogli una chiavetta, ad esempio l’ultima Amazon Fire TV Stick 4K Max. Ecco che modello è e come trasformarlo in Smart TV.

LG 32UN500 Monitor: caratteristiche tecniche

Il monitor LG 32UN500 è un modello LED 4K con diagonale di 32 pollici, rapporto d’aspetto 16:9 e risoluzione 4K (3840×2160). Sembra quindi pronto per visualizzare film e serie TV, anche perché è compatibile con l’HDR.

A proposito di HDR, e quindi di colore: ne può visualizzare 1 miliardo, ma non aspettatevi i colori “estremi" delle Smart TV moderne, stiamo parlando di un monitor, qundi i colori saranno molto più fedeli a quelli originali perché c’è molta meno elaborazione da parte del dispositivo. Buono, invece, l’angolo di visione: 178 gradi.

Il refresh rate, invece, è lo stesso che troviamo sulle normali Smart TV: 60 Hz, con compatibilità AMD FreeSync per giocare al massimo possibile dei frame. Il punto debole di questo Monitor, invece, sono le connessioni ridotte all’osso: due HDMI 2.0 (che, in realtà, sono quelle più usate) e una DisplayPort 1.4. C’è anche l’uscita per le cuffie.

LG 32UN500 Monitor: quanto costa

Il monitor da 32 pollic 4K LG 32UN500 ha un prezzo di listino di 499 euro. Può sembrare una fucilata, ma stiamo parlando di un monitor (non di una TV), per di più di un monitor LG e con risoluzione 4K su una diagonale che pochissimi produttori gestiscono con questa risoluzione.

In ogni caso, non guardate nemmeno quel prezzo: oggi il monitor LG 32UN500 è in sconto su Amazon al prezzo finale di 299 euro (-200 euro, -40%) e la musica cambia completamente.

LG 32UN500 – Monitor 32 pollici – Risoluzione UltraHD 4K

Per trasformare questo monitor in una Smart TV di ultima generazione, invece, è necessario comprare un box TV Android o una chiavetta TV. In questo caso si possono spendere da pochissimi euro fino ad un centinaio, ma un buon suggerimento è quello di abbinare a questo monitor l’ultima chiavetta di Amazon, la Fire TV Stick 4K Max, la più potente e completa mai realizzata dal gigante dell’e-commerce.

Fire TV Stick 4K Max – Wi-Fi 6 -Telecomando vocale Alexa di ultima generazione