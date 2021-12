Il monitor Samsung per il multitasking è al minimo storico

Come è noto un po’ a tutti, ormai, quando si parla di schermi Samsung c’è: siano essi quelli degli smartphone o tablet, o quelli delle Smart TV, o i monitor per computer poco cambia, l’azienda coreana ha decine di prodotti diversi tra i quali scegliere. E, molto spesso, produce gli schermi anche per altri grandi marchi. Non deve stupire, allora, che tra i tanti monitor di Samsung ce ne sia uno dallo strano rapporto d’aspetto 21:9.

Un monitor basso e largo, quindi, decisamente esteso più in larghezza che in altezza. Si tratta del modello SJ55W, con diagonale da 34 pollici che, visti i 21:9, si traduce in una larghezza di circa 83 centimetri e un’altezza di circa 37 centimetri (base esclusa). A chi può servire un monitor del genere? A molte più persone di quante possiate credere, forse persino a voi. Un monitor 21:9, infatti, equivale grosso modo a due monitor 4:3 affiancati e questo vuol dire che lo possiamo usare per mostrare due applicazioni, due finestre del browser o due documenti (o mix di tutto questo) contemporaneamente, a pieno schermo, senza sprecare un solo centimetro di spazio. Non sembrerebbe, a guardarlo, ma è molto comodo per chi fa tanto “multitasking“.

Monitor Samsung SJ55W 34 pollici: caratteristiche tecniche

Il monitor Samsung SJ55W da 34 pollici è uno schermo piatto con risoluzione 3440×1440 pixel (WQHD), rapporto d’aspetto di 21:9 e frequenza di aggiornamento di 75 Hz. E’ possibile collegarlo a due fonti video separate e sfruttare la funzione Picture-by-Picture (PBP) e quella Picture-in-Picture (PIP).

Con la prima le due sorgenti video vengono mostrate affiancate, una a sinistra e una a destra, con la seconda una fonte video viene sovrapposta all’altra andando ad occupare un angolo del monitor a scelta. In totale gli ingressi del Samsung SJ55W sono 2 HDMI 2.0 e 1 Display Port 1.2.

Si tratta, nel complesso, di un buon monitor, con luminosità tipica di 300 candele al metro quadro e un contrasto di 3000:1. I 75 Hz e la compatibilità con AMD FreeSync lo rendono adatto anche ai videogiochi e, certamente, non affaticano gli occhi.

Monitor Samsung SJ55W 34 pollici: quanto costa

Il monitor Samsung SJ55W, quindi, è un prodotto molto particolare, che in teoria nasce per l’ufficio ma che può essere sfruttato veramente da tutti: alzi la mano chi non ha almeno un paio di finestre aperte su Windows contemporaneamente, costantemente, e deve saltare in continuazione da una all’altra. Con questo monitor le possiamo mettere affiancate e abbiamo risolto il problema.

Il prezzo di listino di questo prodotto è di 459 euro, non pochi ma si tratta di un monitor molto particolare, una nicchia di mercato. Tuttavia, attualmente il Samsung SJ55W da 34 pollici con schermo 21:9 è in offerta su Amazon e costa 299 euro (-160 euro, -35%). A questo prezzo, minimo storico da quando è arrivato su Amazon vale assolutamente la pena provarlo.

Monitor Samsung SJ55W 34 pollici 21:9