Il nuovo Facebook arriva nella primavera 2020: cosa cambia

10 Gennaio 2020 - Presto il social network più famoso al mondo si presenterà al mondo con una veste completamente rinnovata. Mark Zuckerberg, CEO di Facebook, ha annunciato che il suo team sta lavorando duramente per riprogettare la piattaforma. Il nuovo design verrà distribuito ad un ristretto gruppo di utenti, e successivamente diffuso a tutti.

Le novità riguardano soprattutto il newsfeed (la bacheca delle notizie) e il profilo utente. L’idea generale è quella di proporre una veste minimale, contenente le informazioni essenziali, in grado di accompagnare la lettura e non sforzare lo sguardo. Infatti, alcune indiscrezioni anticipano che, anche nella versione web, sarà possibile selezionare la modalità scura, modificando il colore di sfondo in pochi click. Nei primi mesi di lancio, gli utenti potranno provare la nuova versione oppure decidere di mantenere quella vecchia, almeno fino alla diffusione ufficiale. Vediamo tutti i dettagli del “nuovo Facebook”.

Nuovo Facebook: come cambierà entro il 2020

Entro la primavera Facebook cambierà completamente il suo design. In un primo momento, le novità saranno disponibili nella versione web, per poi essere applicate anche all’app. Il social network negli ultimi anni ha introdotto diverse novità, come le Storie o il Marketplace, ma questa volta si tratta di una rivoluzione estetica ben più importante.

L’obiettivo è modernizzare l’aspetto della piattaforma, rendendolo minimal e semplice, senza sacrificare la ricchezza delle funzioni. Inizialmente, il nuovo design sarà attivato per un ristretto numero di iscritti, che avranno il compito di testarlo o suggerire miglioramenti. I primi esempi saranno disponibili a partire da aprile. Gradualmente, la piattaforma diventerà uguale per tutti. Nell’ultima versione ci saranno anche eventuali modifiche, molte delle quali consigliate dagli utenti in fase di roll-out. Facebook ha assicurato al sito CNET che per tutto l’anno sarà possibile utilizzare entrambe le versioni; una volta che quella nuova sarà collaudata, non si potrà più utilizzare la vecchia.

Quali saranno le caratteristiche del nuovo Facebook?

Il design apparirà subito più semplice ed essenziale rispetto a prima. L’idea è quella di offrire tutte le informazioni in modo ordinato, migliorando in particolare la leggibilità sia del newsfeed sia del profilo utente. Innanzitutto, sarà possibile scegliere tra sfondo bianco e sfondo nero. Ebbene sì, finalmente anche su Facebook arriva la modalità scura, sia sul web che nell’app, che applica dei colori che sono più adatti all’uso notturno.

Nuove funzioni di Facebook nel 2020

Tra le nuove funzioni ci sarà quella di Dating, che competerà direttamente con Tinder. Infatti, metterà in connessione eventuali profili compatibili. Naturalmente, le persone dovranno attivare questa funzione e inserire una serie di informazioni personali. Inoltre, gira voce che l’azienda unificherà tutti i servizi di messaggistica: Facebook Messenger, WhatsApp e addirittura la chat privata di Instagram.