Il nuovo iPhone economico arriverà prima del previsto

Apple si è mostrata contraria per parecchi anni all’idea di portare sul mercato un iPhone economico. Ma nella vita si cambia, e cambiano anche le aziende più cocciute come Apple, che ha faticato a rivedere quella posizione. Al primo “esperimento“, l’iPhone SE 2016 ha fatto seguito un silenzio di quattro anni, dopo i quali è arrivato iPhone SE 2020, da molti chiamato iPhone SE 2.

Apple è sembrata quasi restia a dare un successore al primo iPhone economico del 2016, ma poi, probabilmente confortata da vendite migliori delle attese, quattro anni più tardi (un tempo biblico per i ritmi della tecnologia) ha rivoltato il progetto rivedendolo sotto diversi aspetti. È arrivato iPhone SE 2020, che ha stupito gli appassionati di tecnologia per la contrapposizione tra un hardware freschissimo per i tempi e un design a dir poco anacronistico. “Apple cambierà strada con il prossimo iPhone economico", può aver pensato qualcuno, e invece le indiscrezioni sono di parere opposto. Il nuovo iPhone low cost manterrà il design attuale, ma in compenso arriverà prima del previsto.

L’iPhone economico arriva in anticipo

Il nuovo iPhone economico di terza generazione potrebbe arrivare prima del previsto, in tempi brevissimi se si considera il 2021 agli sgoccioli. L’iPhone low cost, che potrebbe chiamarsi iPhone SE 2022, potrebbe arrivare nel primo trimestre dell’anno prossimo, quindi nel periodo compreso tra gennaio e marzo 2022.

Ad esserne convinta, tanto da diffondere la notizia alla stampa, è la società taiwanese di ricerca TrendForce, che afferma di aver avuto delle informazioni che puntano ad un rilascio del nuovo iPhone economico proprio entro la fine di marzo. La società non si è limitata al periodo entro il quale l’iPhone low cost dovrebbe essere realtà, ma ha pure condiviso qualcuna delle informazioni ottenute.

L’indiscrezione è stata arricchita dalle parole di TrendForce, che ha fatto sapere: “Ci aspettiamo che iPhone SE di terza generazione possa aiutare parecchio Apple ad affermarsi tra i produttori di smartphone 5G di fascia media. Nel 2022 Apple dovrebbe produrre tra le 25 e le 30 milioni di unità di iPhone SE di nuova generazione".

Non un numero piccolo di esemplari quindi, a conferma che Apple crede parecchio nelle capacità del prossimo iPhone low cost, nonostante sembra che non sarà un dispositivo dal design moderno.

Nuovo iPhone economico, come sarà

Secondo le informazioni condivise nelle settimane scorse, infatti, l’iPhone SE 2022 continuerà a fare affidamento sul design (forse fin troppo) collaudato dell’iPhone 7, con delle cornici importanti intorno allo schermo ma con la presenza (gradita ancora per parecchi) del lettore di impronte digitali fisico, il Touch ID.

Il display del nuovo iPhone economico continuerebbe dunque ad essere da 4,7 pollici di diagonale, ma la principale novità sarebbe rappresentata dalla compatibilità con le reti 5G, novità che di fatto al momento sembra essere l’unica ad aver spinto Apple alla progettazione di un nuovo iPhone low cost.

Il 5G arriverebbe grazie ad un avvicendamento in “cabina di regia": via il pur ottimo Apple A13 Bionic del predecessore per far spazio al recente (e potentissimo) A15 Bionic, lo stesso chip che contraddistingue la gamma iPhone 13. Insomma, il prossimo iPhone SE sarà sì economico ma non per questo gli sarà impedito di lasciare al palo parecchi concorrenti di fascia media.