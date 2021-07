Il nuovo smartphone low cost di Nokia ha una super batteria

In attesa di vedere nuovamente un top di gamma con il glorioso marchio Nokia sul retro (potrebbe andarci vicino Nokia X50), l’azienda di HMD Global continua a non mollare un colpo sulle fasce più economiche del mercato. Le ultime voci raccontano di lavori in via di definizione per portare al debutto un nuovo smartphone della serie C che conosceremo come Nokia C30.

Circa un mese fa lo smartphone ha ottenuto la certificazione dall’FCC, la Federal Communications Commission americana, quindi non dovrebbe mancare molto al suo debutto. A confermarlo, sia pure con una forza minore rispetto alla certificazione di un ente come FCC, i rendering trapelati nelle ultime ore che mostrano il design, probabilmente definitivo, del prossimo smartphone economico di Nokia. Nulla di rivoluzionario o di particolarmente diverso rispetto alle proposte già esistenti sulla stessa fascia di mercato, e non potrebbe essere altrimenti visto che le soluzioni estetiche sono sostanzialmente obbligate dal contenimento dei costi.

Nokia C30, design poco audace ma molto pragmatico

Così i render più recenti mostrano un Nokia C30 con una superficie frontale dalle cornici non troppo ottimizzate, con un notch a goccia per massimizzare almeno sulla porzione alta l’estensione del display mentre sul lato opposto c’è un “mento" abbondante che tuttavia è stato utilizzato per dare spazio ad un logo evocativo come quello di Nokia.

La superficie opposta sembra essere realizzata in policarbonato, il che è coerente con la fascia di prezzo. Nessuna soluzione ardita neanche qui, ma scelte pragmatiche, come il lettore di impronte digitali posto in una zona dove il dito cade spesso e senza contorsionismi, ed anche gradevoli, come la soluzione circolare scelta per il gruppo fotocamere.

Due le colorazioni con cui Nokia C30 dovrebbe arrivare al lancio: un bianco che dalle immagini sembra perlato ed un verde abbastanza scuro.

Nokia C30, le possibili specifiche tecniche

Sul fronte delle specifiche tecniche le indiscrezioni sembrano aver delineato un quadro già piuttosto chiaro dello smartphone economico finlandese. Nokia C30 dovrebbe avere un display dalle dimensioni generosissime, addirittura 6,82 pollici si dice, con risoluzione Full HD+ (1.080 x 2.400 pixel) con un rapporto di forma di 20,5:9.

Modello e marca del chip scelto da Nokia sono rimasti fuori dai radar, ma si dice che sarà a sei core con frequenza di clock massima da 1,6 GHz. Non si andrà oltre i 3 GB di RAM ed i 64 GB di spazio di archiviazione, almeno non nella variante intercettata dalle indiscrezioni, ma dovrebbe esserci uno slot per la microSD che non lascerà scontenti coloro che avessero delle esigenze “large" in termini di archiviazione.

C’è sempre molta curiosità in tema di fotografia, e da Nokia C30 ci si aspetta che faccia il meglio possibile in rapporto alla fascia di prezzo. Secondo le ultime voci nel notch sarà sistemata una fotocamera frontale da 5 megapixel mentre al posteriore ce ne sarà una sola da 13 megapixel, corredata dal flash LED. Connettività così così, se non altro per la presenza del Bluetooth solamente in versione 4.2, ma è da apprezzare la presenza dell’ingresso per il jack audio da 3,5 mm.

Apprezzabile la presenza di Android 11 a bordo, sorprendente invece la batteria che, sempre a detta degli informatori, dovrebbe avere una capacità-monstre da 6.000 mAh. Questa insieme al display molto ampio dovrebbero impattare in modo importante (ed inevitabile) sulle dimensioni: 169,9 x 77,8 x 8,8 mm per 191 grammi di peso.