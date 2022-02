Il power bank 4 stagioni che costa 6 euro

Ci sono prodotti dal prezzo molto alto, che fanno promesse roboanti e poi non le mantengono, e ci sono altri prodotti che sono geniali, non promettono nulla di più di quello che fanno veramente, e costano pochissimo. Il power bank con ventilatore integrato di Simpeak è rientra nella seconda categoria.

Piccolo e compatto, robusto e facile da trasportare, questo prodotto è, in realtà, due prodotti in uno. Da una parte è un normale power bank, piccolino ma con sufficiente potenza per aggiungere diverse ore di autonomia allo smartphone o al tablet. Dall’altra è un ventilatore da cintura dotato di comoda clip e con un design particolarissimo, che lo rende molto efficace. Stop, questo prodotto non fa altro che questo: ricaricare i cellulari e fare fresco durante la stagione calda. Ma lo fa bene e ad un prezzo di appena 6 euro, almeno se lo si compra adesso che il caldo è ancora un bel po’ lontano.

Power bank Simpeak: come è fatto

Il power bank con ventilatore integrato di Simpeak è una piccola scatoletta (12x10x5,5 centimetri) dal peso di 220 grammi, contenente al suo interno una batteria al litio da 4.000 mAh di capacità. Cioè circa quanto uno smartphone medio di oggi, quindi quanto basta per ricaricare interamente (o quasi) la batteria del telefono una volta.

Il power bank si alimenta e si ricarica tramite normale porta USB-C o micro USB, mentre fornisce energia tramite l’universale porta USB-A. Poi c’è la ventola integrata, con tanto di deflettori di flusso per orientare il verso di fuoriuscita dell’aria. Tramite la clip il power bank ventilatore può essere agganciato ad un laccio e portato al collo, oppure fissato alla cintura dei pantaloni.

In questa seconda posizione è possibile sfruttare delle apposite alette che servono per tenere sollevata la maglietta, in modo da sparare l’aria fresca direttamente sul corpo e non farla uscire fuori. Niente sprechi, quindi, e con la batteria integrata carica al 100% la ventola può funzionare diverse ore.

Power bank Simpeak: prezzo minimo storico

Il power bank con ventilatore di Simpeak è in vendita su Amazon da luglio 2020, ma originariamente costava 20,99 euro. A quel prezzo, visti i 4.000 mAh di capacità della batteria, non era conveniente per tutti.

Adesso, però, lo è perché il powerbank con ventilatore integrato è in vendita su Amazon a soli 5,99 euro.

Power Bank con ventilatore – Capacità 4000 mAh