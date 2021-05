Il primo Smartwatch di lusso è firmato Bugatti

Bugatti, la casa automobilistica specializzata in bolidi di lusso del gruppo Volkswagen, entra nel mondo degli indossabili lanciando su Kickstarter il suo primo smartwatch. Disponibile in tre differenti edizioni, il nuovo wearable è caratterizzato da funzionalità top per il monitoraggio dello stato di salute e dell’attività sportiva e un design elegante e ricercato, in pieno stile luxury.

Realizzato attraverso la partnership sviluppata con l’azienda VIITA, specializzata nella produzione di smartwatch, Ceramique Edition One è stato lanciato in edizione limitata composta da 600 esemplari. Oltre alle specifiche tecniche di alta qualità e un taglio in piena linea con l’eleganza del marchio, l’indossabile viene consegnato in una scatola in legno sostenibile e pelle vegana di colore nero. Per Bugatti non è il primo esperimento in partnership di questo tipo: già lo scorso anno aveva prodotto con Tidal un amplificatore da terra, Royale, con elementi e dettagli produttivi di alto livello.

Bugatti VIITA, i tre modelli

Saranno tre le variazioni sul tema dello smartwatch di Bugatti. Al pari delle automobili della casa automobilistica, gli indossabili sono stati battezzati con i nomi Ceramique Edition One Le Noire (total black), Ceramique Edition One Divo e Ceramique Edition One Pur Sport (entrambi in nero con accenti blu a contrasto). Con una parte hardware condivisa, i tre modelli si differenzieranno solo per il design che andrà a delineare il carattere di ognuna delle tre versioni.

Ognuno dei tre Ceramique Edition One potrà contare su due diverse tipologie di cinturino, facilmente sostituibili dall’utente stesso. La prima, in titanio, dal fascino distinto e robusto nel tempo, e uno ulteriore in gomma Bugatti per un uso di stampo più sportivo e versatile.

Bugatti VIITA, caratteristiche hardware

Passando, invece, all’aspetto strettamente tecnico, lo smartwatch vanta una lunetta realizzata in ceramica, lavorata con tecnologia CNC e rifinita interamente a mano con un processo che in totale richiede circa 20 giorni. La cassa resistente in titanio, come il bracciale, ospita uno schermo Amoled con risoluzione 390×390 pixel protetto da un vetro zaffiro.

Utile l’integrazione di una batteria con due settimane di autonomia, secondo quanto dichiarato da Bugatti; si tratta di un accumulatore da 445 mAh in grado di alimentare il doppio sensore incastonato nel lato posteriore della cassa. Waterproof, resiste all’acqua fino a 100 metri di profondità (10 ATM).

Bugatti VIITA, il monitoraggio della salute

A livello software, Bugatti VIITA sfrutta un sistema operativo proprietario dotato di 10 quadranti intercambiabili e la funzione Always on Display. Integrato con Strava, non supporta le applicazioni dedicate alla salute di Apple e Google, nonostante il wearable di lusso sia compatibile con i sistemi operativi iOS e Android dai quali riceve e visualizza le notifiche sms e delle principali app ovvero Facebook, WhatsApp, Skype, Calendario e altro.

Per quanto riguarda i sensori già citati, questo smartwatch consente di monitorare costantemente la frequenza e la variabilità cardiaca, i passi compiuti, l’ossigeno nel sangue, i cicli di sonno e l’attività fisica, comprese le calorie bruciate durante gli allenamenti. A questi, poi, si aggiungono i livelli di stress e di idratazione, il tracciamento del VO2 Max, insieme al calcolo dell’età biologica di chi lo indossa rispetto ai parametri corporei.

Smartwatch Bugatti, prezzi e tempi di consegna

Lo smartwatch Ceramique Edition One è disponibile esclusivamente tramite la piattaforma Kickstarter, con la prima fascia di prezzo fissata a 899 euro e la seconda a 999 euro. Le consegne, stando alle dichiarazioni di Bugatti stessa sul sito di crowdfunding, partiranno dal prossimo mese di ottobre.